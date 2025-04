Inés Hernand: de la niña que sufrió abandono a la abogada que triunfa en televisión

Inés Hernand y Aitor Albizua serán los anfitriones para el denominado 'Universo Sálvame' en TVE, ya los hemos visto en la promoción y ya hay declaraciones de ambos recalcando el buen rollo que existe con los que a partir del 22 de abril serán sus compañeros en 'La familia de la tele', el formato que llega a las tardes de la cadena pública con el fin de renovarla y hacer piña con el público como un día lo hicieron con el extinto programa de Telecinco. Aunque no, no será igual, esta es otra era, y las diferencias serán notorias, de hecho, ya sabemos que habrá muchas caras nuevas, entre ellas la de Inés Hernand, que es una veterana en la cadena, pero nueva en este tipo de entretenimiento.

¿Y quién es ella? Una mujer de 32 años a la que si de pequeña le hubieran preguntado jamás se hubiera imaginado que acabaría trabajando en televisión. Inés tiene 32 años y es abogada, estudió Derecho y después un Máster en Abogacía en la Universidad Complutense de Madrid e inmediatamente después comenzó a trabajar como abogada, pero la inquietud que define su espíritu la llevó al mundo digital. Comenzó con un canal de Youtube que se llamaba 'Inés responde' en el que tal como su nombre indica respondía las dudas de sus seguidores sobre temas legales de los que ella misma hablaba y 'traducía', es decir, explicaba términos y procedimientos legales complejos con un lenguaje sencillo que la hizo llegar a un gran público. Y eso le impulsó a pasarse a Instagram.

Lo que a su vez le sirvió para tener más notoriedad y le llegó la oportunidad de la televisión en 'La Resistencia', que es como se llamaba el programa de David Broncano cuando se emitía en '#0' de Movistar+. Después, en 2018, comenzó a participar en 'El Intermedio' en La Sexta antes de que llegara su oportunidad en TVE, que se interesó por ella para presentar GenPlayZ, un programa de debate, en el que jóvenes hablaban defendiendo sus diferentes posturas acerca de temas de actualidad de todo tipo, desde político hasta social, un formato en el que Inés ha brillado más que nunca. Pero no se ha quedado ahí, en los últimos años ha hecho incursiones televisivas de lo más diversas, desde ganar MasterChef Celebrity en la anterior edición hasta presentar recientemente el Benidorm Fest junto a Paula Vázquez y Ruth Lorenzo.

Inés Hernand además de profesionalidad y mucha cultura, tiene un carácter abierto y muy agradable que hace que sea fácil conectar con ella, y, sin embargo, en el fondo, es muy reservada con su vida. Pese a que habla sin parar y ha contado numerosas anécdotas a lo largo de los años y jamás le ha preocupado posicionarse donde ha creído necesario en cualquier polémica o incluso en política, lo cierto es que, si hablamos de vida privada, llegamos a la línea roja.

Y sin embargo, ABC sí ha podido conocer algunos detallitos. Hasta octubre de 2023 y durante los dos años anteriores Inés compartió su vida con Adriá Salas, miembro del grupo de música 'La Pegatina'. Con él no hubo tanto misticismo, en algunas ocasiones incluso compartieron fotos juntos, aunque no demasiadas, pero si las suficientes para que cuando en otoño del citado año dejaron de hacerlo saltaran todas las alarmas; fue entonces cuando acabó su historia de amor. Pero meses más tarde conoció a Guillermo Camacho, más conocido como DJ Verse y del que solo ha hablado en una ocasión y con el fin de confirmar los rumores de relación y así zanjarlos, y lo hizo en sus propias redes sociales: «Ya sabéis que enseño más mi curro que mi vida personal, pero hay cosas que son inseparables en el día a día, así que naturalizarlo con esta comunidad fantástica me parece bien. Solo daré una declaración y es que es inteligente, divertidísimo, generoso, consecuente, reflexivo y sosegado. Im in love girls, esto se aplaude», escribió.

Tampoco se sabía nada acerca de su familia, y ahora conocemos la razón, pues en un momento dado, en el programa 'Sin filtros', se abrió como nunca antes lo había hecho y contó parte de su historia de vida, que no ha sido fácil. Y es que Inés no se habla ni con su padre ni con su madre desde hace años, así lo explicó: «Siempre han estado alejados. Mi adiós final fue a consecuencia de los líos que han hecho que me parezcan absolutamente inmorales y por los que no quiero tener ninguna relación con esas personas», afirmó. Y continuó: «Hasta los seis años no fui al colegio y de los seis a los 12 me cambiaron cuatro veces de colegio», explicó para que se entendiera hasta qué punto sus padres se despreocupaban de ella, «veían a una niña más o menos solvente y decían 'mira, ya llega sola al microondas, pues que se caliente la leche'», recuerda. Y aún con mucho dolor rememoró como eran sus vacaciones en la infancia: «Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14. Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex es raro. Te lleva a mentir porque quieres tener lo que se impone», relató muy tranquila, pero con cierto pesar en su voz.

Sin duda no ha tenido la vida fácil, pero se le ha recompensado en la época adulta en la que el éxito ha llamado a su puerta y parece que lo ha hecho para quedarse, pues no son pocos los que firmarían para estar en su lugar, al frente de 'La familia de la tele', el programa que promete revolucionar el panorama de las tardes en Televisión Española.