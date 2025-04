El (in)discreto encanto de las celebrities en polaroid

En estos tiempos de photoshop a la enésima potencia y de filtros que hacen lo imposible con inteligencia artificial, resulta una bonita anomalía encontrarse con un libro que recopila imágenes de celebrities 'al desnudo', sin retoques, sin trampas. Inspirado en las instantáneas que realizó Andy Warhol a mediados del siglo XX y extrapolando ese trabajo a la sociedad española del siglo XXI, el fotógrafo Kenai Alkazar ha dedicado casi una década a retratar con una Polaroid a esos referentes, ídolos, mitos e iconos que para él han simbolizado la disidencia, la autenticidad con tanta fuerza que le han «cambiado la vida», explica este joven artista de veintiséis años.

«Lo que me obsesiona de la Polaroid es su naturaleza única e inmutable y que es antagónica a los valores de la sociedad del siglo XXI que hemos construido. En este libro todas las instantáneas están tal cual, sin retoques… Una Polaroid no necesita retoque porque la Polaroid es la cosa más pop del mundo», asegura Alkazar, que en 'Superstars. Un ensayo visual sobre la estética, la cultura pop y los referentes' mezcla a Ramoncín con Aramis Fuster, a Guille Milkiway con Lydia Lozano, a David LaChapelle con Belén Esteban, en trescientas y pico páginas por las que también desfilan Ágatha Ruiz de la Prada, Alaska, María Jesús su acordeón, Locomía, Bad Gyal, Carmen Lomana, Chelo García-Cortés, María Patiño, Roberta Marrero o Paco Clavel entre muchísimos otros personajes de lo más dispares. «La diferencia entre lo que se supone que es alta o baja cultura es un tema que me obsesiona mucho», dice el autor respecto a lo variado del elenco. «Y es que, no creo que exista realmente una dicotomía real entre estos términos porque todo depende de cual sea tu mundo. En mi caso, me parece más bizarra una top model canónica y normativa que Carmen de Mairena sacándose un pecho en 'Torrente 4'. Supongo que todo es una cuestión de tus referentes».

Pamplonica afincado en Madrid, Alkazar se define como «el resultado de una autoprefabricación cultural consciente y activa, mitómano por naturaleza, experto en imaginería pop, coleccionista kitsch, artista drag, fotógrafo homoerótico» y en definitiva, «un millennial inadaptado a su tiempo que vive inmerso en la continua referencia». Cuenta el artista que, «contra todo pronóstico», durante los diez años de trabajo que ha requerido el libro, el proceso creativo ha sido relativamente sencillo. Y es que la admiración por la cultura pop y el universo Warhol «ha sido un punto de unión con muchas de las superstars que me ha facilitado las cosas», explica Alkazar, a quien también le hubiese encantado retratar a otras divas «como La Veneno, Lolo Ferrari, Divine, Dee Dee Ramone, Charo Baeza, Yola Berrocal o incluso, por qué no, ¡al mismísimo Warhol!».

Lo que Alkazar presenta en su libro es un trabajo de antropología pop que busca «analizar el poder de la estética como herramienta de autoconstrucción y reivindica la figura del referente como un fenómeno cultural fundamental», de la mano de los rostros más conocidos y reconocibles de nuestro país. En total son más de ciento cincuenta instantáneas inéditas realizadas entre diciembre de 2017 y diciembre de 2024 en Pamplona, Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander, Zaragoza, Valencia, Benidorm, Paris, Londres e Ibiza, acompañadas de una treintena de entrevistas y rodeadas de notas personales que invitan a hacer «un singular viaje por el universo de la estética que nos lleva a plantearnos algunas preguntas y a cuestionarnos absolutamente todo lo establecido».

El libro se abre con una extensa conversación con a Mario Vaquerizo en junio de 2019, en la que se abordan temas como la estética, la importancia de los referentes a la hora de construirnos como personas, la diferencia entre la alta y la baja cultura, la fama, las celebrities o la cultura popular. «Mario es una persona que tiene un concepto de la cultura pop, los referentes y del poder de la estética como herramienta de autodeterminación que es increíble», opina Alkazar. «Su apertura mental y su capacidad para huir de los dogmas te deja con la boca abierta. Mario fue el referente que me cambió la vida cuando yo apenas tenía 13 años, y a día de hoy sigue siendo de las personas más fascinantes que conozco».

En el resto de las entrevistas se intenta analizar la realidad desde diferentes enfoques, para poder conocer así a las personas que hay tras los rostros más conocidos del panorama nacional incluyendo cantantes, performers, vedettes, artistas, celebridades, socialités, activistas, travestis o diseñadores que reflexionan sobre temas como la cirugía plástica, lo políticamente correcto, la superficialidad, la naturalidad o el futuro. «Todos los personajes tienen mucha relevancia porque todos te hablan de la realidad desde un punto de vista diferente, y te reafirman, a propósito, en que no existe una sola verdad», asegura el fotógrafo, que disfrutó especialmente entrevistando «en 2019 a una Samantha Hudson en plena construcción», hablando «sobre cirugía plástica extrema con Alaska» o charlando, «en un estudio londinense, con Josh Quinton, que es mi última gran referencia estética».

Las fotografías de 'Superstars. Un ensayo visual sobre la estética, la cultura pop y los referentes' podrán verse también en formato exposición, primero en el espacio Minim Madrid (Paseo de la Castellana, 92) hasta el 29 de Abril y después en Barcelona (con presentación el 9 de abril en La Federica), Pamplona (4 de junio) e Ibiza (el 17 de julio en el Hotel Grand Paradiso), a la espera de confirmación de más fechas y ciudades.