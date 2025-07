La indirecta con la que Trump reitera su hostilidad con el Príncipe Harry y Meghan

Este lunes Donald Trump recibió en su campo de golf en Escocia al primer ministro Keir Starmer, con quien sostuvo conversaciones acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, los aranceles entre Europa y Estados Unidos y la hambruna que se vive actualmente en la franja de Gaza. Pero en medio de la agenda sociopolítica se colaron algunos temas de opinión personal del presidente estadounidense como su relación actual con la realeza británica.

Trump habló de su amor por la familia real, especialmente por el rey Carlos III y así se refirió a ellos: «Al estar con Carlos, Camilla y todos los demás, he llegado a conocerlos gracias al tiempo en que he sido presidente. He llegado a conocer a muchos miembros de la familia. Son personas estupendas. Son realmente estupendos». Y agregó: «Y en ese sentido, creo que el Reino Unido tiene mucha suerte, porque podría haber gente que no fuera estupenda. No sé si puedo decir eso, pero podría haber gente que no lo fuera», refiriéndose a los Duques de Sussex.

Actualmente existe una guerra de indirectas entre el mandatario y el Duque de Sussex, pues en febrero de este año, Harry aprovechó su discurso en la ceremonia de inauguración de los Juegos Invictus en Canadá para lamentar la «debilidad moral del mundo», en unos comentarios que fueron ampliamente interpretados como respuesta a la manera en que Trump se dirige a la esposa del príncipe.

Y es que el presidente estadounidense ha hecho anteriormente comentarios críticos hacia Meghan Markle y ha cuestionado el estatus migratorio de Harry. En una ocasión la prensa preguntó si existiría la posibilidad de expulsar al duque de Sussex de los Estados Unidos, a lo que el mandatario respondió: «No quiero hacer eso, lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa, es terrible».

Por su parte los Duques de Sussex han roto la tradición de la Familia Real británica que reza que los miembros de la misma no deben adoptar una postura política, de hecho, ninguno de ellos es partícipe de las elecciones en el Reino Unido. Pero, en septiembre de 2020, poco después de que Harry y su esposa Meghan se mudaran a Estados Unidos, la pareja instó a los votantes estadounidenses a «rechazar el discurso del odio, la desinformación y la negatividad en Internet» en las elecciones de ese año, que finalmente ganó Joe Biden .

Aunque los esposos no respaldaron a ningún candidato, el tinte de su mensaje de vídeo dejó claro que cuando hablaban de odio, desinformación y negatividad en internet, se referían a Trump y, por lo tanto, habían incumplido el protocolo británico que exige la neutralidad política de los miembros de la Familia Real. En las elecciones del año pasado, Harry y Meghan volvieron a instar a la gente a votar. No respaldaron a ningún candidato, pero su intervención fue interpretada por los críticos como un guiño a Kamala Harris.

A pesar de la evidente hostilidad por parte del presidente de Estados Unidos, los Duques de Sussex no muestran ningún interés en dejar su mansión en Montecito, Santa Bárbara, California. Aunque con los rumores de la posible reconciliación entre el príncipe Harry y su padre, podría haber un giro en la historia de migración que envuelve a los miembros de la realeza.