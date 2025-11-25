La indignación de la hija de Robert Redford por lo vídeos de su padre generados con IA: «Son invenciones»

El pasado 16 de septiembre, Hollywood se tiñó de negro con la muerte de Robert Redford a los 89 años. La estrella de cine que siempre soñó con ser pintor, el galán que sedujo a medio mundo pero en realidad solo ansiaba desaparecer, ... esconderse de los focos. Desde su fallecimiento, numerosos fans han utilizado la inteligencia artificial (IA) para recrear vídeos conmemorativos del actor, algo que no ha agradado para nada a la familia.

«Ha habido múltiples versiones, generadas por inteligencia artificial, de funerales, homenajes y citas de miembros de mi familia que son invenciones. Las representaciones de mi padre, quien claramente no tiene voz ni voto, y las representaciones de mi familia que no representan a nadie de forma positiva, son especialmente difíciles en estos momentos. Estamos de luto y nos estamos apoyando los unos a los otros», ha dicho la pequeña de los cuatro hijos que tuvo el intérprete, Amy Redford, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

«Yo espero que la IA se use de manera transparente. Hay muchos elementos de esta que fueron creados con buena intención» y lanza una reflexión: «Yo simplemente pregunto, ¿y si este fueras tú? Dejen que eso les sirva como punto de referencia. Que la autenticidad humana viva, inspire y sea el tejido conectivo que todos anhelamos».

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Hace poco más de un mes, la hija de Robin Williams, Zelda Rae Williams, criticó el uso de la inteligencia artificial para recrear vídeos de su padre fallecido. «Por favor, solo dejen de enviarme videos de IA de papá. No crean que quiero verlos o que los voy a entender, porque no lo haré», comenzó explicando. «Si están intentando molestarme, he visto cosas peores. Pero si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, dejen de hacerlo a cualquiera», añadió. Pues según ella, con estos vídeos «no están haciendo arte», sino que «estáis haciendo repugnantes perritos calientes sobreprocesados con la vida y la historia de los seres humanos», dijo visiblemente furiosa.

«Por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos. Punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, no es lo que él querría», sentenció ante sus más de 260 mil seguidores.