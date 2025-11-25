Suscribete a
La indignación de la hija de Robert Redford por lo vídeos de su padre generados con IA: «Son invenciones»

La pequeña de los cuatro hijos que tuvo el actor ha alertado del peligro de esas imágenes falsas

Robert Redford y su hija, Amy
Robert Redford y su hija, Amy abc
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

El pasado 16 de septiembre, Hollywood se tiñó de negro con la muerte de Robert Redford a los 89 años. La estrella de cine que siempre soñó con ser pintor, el galán que sedujo a medio mundo pero en realidad solo ansiaba desaparecer, ... esconderse de los focos. Desde su fallecimiento, numerosos fans han utilizado la inteligencia artificial (IA) para recrear vídeos conmemorativos del actor, algo que no ha agradado para nada a la familia.

