Indignación por el gesto de Katy Perry con una tarta hecha por una fan

La cantante celebró su 41 cumpleaños durante su gira en París, pero su broma con el pastel, que acabó estrellado en el suelo, ha sido duramente criticada en redes sociales

Justin Trudeau está «loco» por Katy Perry: piensa que es «la mujer perfecta»

GTRES
Daniella Bejarano

Katy Perry (41 años) ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica. La cantante celebró su cumpleaños durante una de las paradas de su 'Lifetime Tour' en París, pero el momento que debía ser de pura alegría terminó convirtiéndose en motivo ... de controversia.

