Indignación por el gesto de Katy Perry con una tarta hecha por una fan

Katy Perry (41 años) ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica. La cantante celebró su cumpleaños durante una de las paradas de su 'Lifetime Tour' en París, pero el momento que debía ser de pura alegría terminó convirtiéndose en motivo ... de controversia.

Todo comenzó con un vídeo que la propia artista compartió en Instagram, donde se la ve soplando las velas de una tarta mientras pide su deseo de cumpleaños. Sin embargo, lo que parecía una escena inocente acabó generando indignación: la intérprete de 'Roar' decidió coger el pastel con las manos y correr hacia un miembro de su equipo con la intención de lanzárselo en broma. El gesto no salió como esperaba. Su compañero se agachó justo a tiempo y el pastel terminó estrellado contra el suelo ante las risas de la artista.

Aunque se trataba de una típica broma de cumpleaños, la reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos seguidores consideraron que el gesto era una falta de respeto, sobre todo cuando se supo que la tarta había sido elaborada con dedicación por una fan pastelera.

Poco después, una joven identificada como Katherine Jayne publicó en X (antes Twitter) un mensaje que avivó la polémica: «Mi mamá fue quien horneó este pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tanto tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo». Sus palabras no tardaron en hacerse virales, acompañadas de miles de comentarios en los que se cuestionaba la actitud de la cantante.

my mom was the one that baked this cake, she was so excited about the opportunity to make a cake for Katy Perry and spent so long on it, im genuinely confused and upset as to why she would do this



Entre los mensajes más duros, uno de los usuarios escribía: «Me llama la atención cómo Katy Perry siempre se las ingenia para parecer más desconectada de la realidad. ¿En qué cabeza cabe derrochar comida así y pensar que no va a caer mal?», mientras otro apuntaba: «Katy Perry no merece el esfuerzo de tu mamá. Ella representa lo peor, por eso nadie la quiere».

Sin embargo, no todo fueron críticas. Entre los más de dos millones de likes que acumula la publicación, también abundan los mensajes de cariño. «Estás hermosa», «Se te ve feliz» o «41 años de puro glamour y belleza. Viva esta reina» son algunos de los comentarios de sus fans más fieles.

Aun así, la imagen de Katy Perry ha vuelto a dividir a la opinión pública. Para algunos, se trató de una simple broma sin mala intención; para otros, una muestra más de desconexión y frivolidad en tiempos en que el despilfarro, especialmente de comida, genera rechazo.