India Martínez: «Hay gente que parece que tiene una flor en el culo»

El pasado 30 de mayo llegó 'Aguachile', el décimo trabajo de la cantante y compositora India Martínez, un disco de tributo a la música mexicana con colaboraciones espectaculares del grupo La Adictiva, el cantante Edén Muñoz y la joven estrella Ángela Aguilar, compuesto y grabado entre el país homenajeado, Miami y España y producido por Andy Clay junto a la propia India, una artista que también destaca como comunicadora, escritora o actriz y que se ha consolidado ya como una veterana de nuestra música, con tres nominaciones en los Grammy Latinos o el Goya a la mejor canción original.

¿Cómo surge la idea de hacer un disco mexicano? ¿Tiene que ver lo fuerte que está pegando la música mexicana últimamente?

Yo empecé con esto hace como dos años, cuando tampoco estaba pegando tanto. Cuando se lo propuse a la discográfica, al principio se extrañaron. Pero rápidamente les pareció súper original y se embarcaron en el proyecto. Es que tampoco pienso demasiado, me dejo llevar por lo que me apetece. Investigo un poquito, y me pongo a trabajar.

Pero algún detonante habrá habido.

Realmente fue cuando trabajaba en mi disco anterior. Estaba cantando una canción que... bueno, en realidad no era mexicana, era más flamenca, fíjate tú. Pero de repente uno de los productores me dijo «oye, con esa voz la música mexicana te tiene que quedar del carajo» (risas). Y cuando fui la primera vez a México, canté algunas rancheras llevándolas a mi terreno tocándolas por bulerías con una guitarra flamenca. Desde entonces he sentido afinidad por la música mexicana.

La verdad es que le va como un guante a su voz, ¿la siente como algo familiar?

Cuando empecé a cantar flamenco, con diez años, siempre veía a cantaores cantando letras de Juan Gabriel, o de Chavela Vargas, o de Vicente Fernández, y se adaptaba muy bien. No está tan lejos, la siento muy cercana, sí. Tiene esa voz desgarrada, hay compases tres por cuatro...

Una de las más bonitas es 'Karma'. ¿Cree en ello?

Sí, hay que tenerlo en cuenta. La vida te pone en tu sitio, para bien o para mal. Todo lo que ocurre es fruto de nuestras acciones, de cómo tratamos a los demás, si llevas buen rollo o mala onda... El resultado de todo eso, si lo haces bien, desde el cariño, el amor, sin rencor ni odio, será que lo que te venga será mejor. Que también puedes vivir así y que te venga la desgracia, claro, pero hay que saber encajarlo y el buen karma acabará llegando. O a lo mejor es que no estás sabiendo verlo. Hay gente que parece que tiene una flor en el culo, pero seguramente, es que sabe ver las cosas buenas de su vida más que las malas.

También ha colaborado recientemente con Will Smith, ¿cómo es trabajar con él?

Una pasada. Es una persona muy divertida, muy auténtica, con una energía muy bonita. Se entrega en lo que hace, te habla y te cuenta las cosas desde la verdad, mirándote a los ojos. Una persona muy interesante, con una luz muy bonita.

¿Comentó con él lo de la bofetada en los Oscar?

No (risas), no salió el tema.

Hace unas semanas se viralizó un vídeo suyo en el que lamenta que las radios españolas no ponen su música.

¿Se ha viralizado eso? Pero si sólo fue un comentario desenfadado, y ni siquiera saqué yo el tema. Eso pasa en algunas radios, hay otras que me vienen apoyando desde siempre.

¿Y en las playlists de Spotify, suele estar?

Hay veces que sí, y otras no tanto. Pero la verdad es que no puedo quejar, a nivel 'streaming' me va bastante bien, me dan mi espacio y mi música se oye en todos lados. Y en las radios, insisto, también. No sé, me hace gracia que se haya enfatizado tanto ese comentario.

También pasó algo parecido con Lola Indigo, que en una entrevista de formato parecido comentó así por encima que no quiere ser madre, y se montó un debate nacional.

Sí, eso me llegó. Es que todavía me sigue dejando flipada las cosas que se sacan de contexto de una conversación natural. Nos escandalizamos por tonterías, y las cosas que verdaderamente nos deberían escandalizar, las pasamos por alto.

¿Qué le escandaliza a usted?

La guerra de Gaza, por ejemplo. Los bombardeos sin piedad. ¿Cómo podemos permitir eso a día de hoy? El genocidio, la deshumanización tan grande... Qué miedo y qué pena a la vez. Esas familias, esos niños... Y si fuéramos nosotros, ¿qué? En cualquier momento nos puede pasar. Igual que pensábamos que nunca viviríamos un confinamiento por una pandemia, o un apagón total, o unas inundaciones con cientos de muertos, podemos acabar viviendo una guerra.

¿Y qué opina del debate sobre la participación de Israel en Eurovisión?

En ese sentido no sabría decirte. Que se esté celebrando algo cuando está teniendo lugar una guerra... No sé. En este caso, creo que no hay que mezclar música y política. Y si en Eurovisión ya están mezclados, mejor ni hacerlo.