La increíble vida del comediante Paul Reubens: su salida del armario, las acusaciones de pedófilo y el adiós a la vida

«La muerte es definitiva. Poder transmitir tu mensaje en el último minuto, o en algún momento, es increíble», dice el comediante Paul Reubens en 'Pee-wee as himself', el documental de HBO que propone un viaje tan controvertido como apasionante sobre la figura de un actor inclasificable y polémico, una vida en la que durante largos años ocultó que era gay por su carrera y en la que también resultó arrestado bajo acusación de pedofilia. Mucha comedia, y muy buena, pero también mucho drama.

No fue una vida más. Paul Reubens, aka Pee-wee Herman, se marchó un 30 de julio de 2023 a los 70 años después de que un cáncer le devorara las tripas. Se fue a su manera. «Quería que la gente entendiera que toda mi carrera, todo lo que hice y escribí, se basó en el amor», dijo el comediante el día antes de su muerte.

En sus últimos años, el actor compartió una serie de revelaciones para el nuevo documental en las que habló con total franqueza sobre temas como su sexualidad y los arrestos policiales, que describió como «grandes notas a pie de página» en su vida. En la nueva docuserie de HBO de dos partes, Pee-wee comparte sus últimas palabras con el mundo, ofreciendo una serie de revelaciones impactantes. Son más de 40 horas de entrevistas individuales y aquí está todo. Incluyendo la inesperada forma que eligió para despedirse.

Ser gay y actor

Aunque Reubens nunca se declaró gay públicamente en vida, el director Matt Wolf afirma que fue algo que el comediante siempre tuvo la intención de hacer. «Fue una decisión que tomó, pero que le generó mucha ambivalencia y ansiedad», ha declarado Wolf a 'People'. «Le preocupaba mucho que su sexualidad fuera un factor determinante de su identidad», ha añadido.

En el documental, Reubens reflexiona sobre una relación «larga y muy seria» con un hombre llamado Guy poco después de salir de la universidad. Vivían juntos, compartían un gato y, según el actor, la relación inspiró gran parte de su comedia. «Miré al otro lado de la habitación, vi a alguien y me enamoré al instante», recuerda. «Simplemente pensé: '¡Es él! ¡Es el indicado!'».

Finalmente, el actor priorizó su carrera y siguió adelante, ocultando su sexualidad, renunciando a cualquier relación futura y sufriendo. «Salí del armario, pero luego volví a él... Mi carrera se habría resentido por completo si hubiera sido abiertamente gay. Así que me esforcé muchísimo durante muchos años por mantenerlo en secreto», admite con cierta vergüenza.

Para Reubens, el arte escénico era lo que lo conectaba con su sexualidad. «Sentado a las dos de la madrugada, vestido de drag, simplemente pasando el rato, podrías pensar que era una drag queen. Y puede que tengas razón. Hacerme drag y hacerme pasar por alguien… puedo trazar una línea entre eso y tener un álter ego y lograr que ese personaje se haga pasar por una persona real», relata de forma tragicómica.

Su caída en desgracia

El actor cayó en desgracia en julio de 1991 tras un suceso ciertamente controvertido. Fue arrestado por exposición indecente en una sala de cine para adultos en Sarasota, Florida, donde creció. Le impusieron una pequeña multa, pero el daño fue irreparable. Y diez años después, fue arrestado y acusado de un delito menor de posesión de pornografía infantil después de que la policía incautara imágenes de su ordenador y una colección de fotografías, aunque la acusación se redujo a un cargo de obscenidad y fue sentenciado tres años de libertad condicional.

«¿Si tenía conflictos sobre la sexualidad? La fama era mucho más complicada», reflexiona Reubens en el documental. «Fue realmente contraproducente cuando me arrestaron. La gente nunca había visto una foto mía que no fuera como Pee-wee Herman y de repente me dieron una foto policial de Charlie Manson. Es impactante lo horrible, espantoso y cruel que la gente dice y piensa de mí», comenta.

Sobre la acusaciones de pedófilo: «Desde mi punto de vista, fue increíblemente injusto. Así que me fue fácil explicarlo todo con claridad para que la gente pudiera reconocer colectivamente que había sido maltratado». Pero fue estigmatizado y nada le sacó ya de ahí.

Los últimos seis años de su vida los pasó batallando contra el cáncer de pulmón durante seis años hasta que ya no pudo más. «Pee Wee cumplió su deseo de volar», escribió su colega Steve Martin después de su muerte. «Gracias Paul Reubens por una brillante comedia fuera de lo común», concluyó.

Más temas:

Televisión

Humor

Cáncer

HBO

Sexualidad