La increíble fiesta de cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo: flamenco, paseo por Málaga y Antonio Banderas

La inquieta aristócrata Eugenia Martínez de Irujo cumplía 57 años el pasado 26 de noviembre y lo quiso celebrar a lo grande: en Málaga, rodeada de mucha gente y con una fiesta que duró dos días. Así lo ha contado tanto ella como ... su marido, Narcís Rebollo, a través de amplios carruseles de imágenes que han explicado la naturaleza lúdica del festejo.

La hija de la fallecida duquesa de Alba hizo una pequeña maleta y se dirigió a la capital de la Costa del Sol para pasar unos días junto a Narcís Rebollo y ultimar los detalles del fiestón que ocurriría después. No faltó de nada. Ella es reservada con las cosas que ocurren entre las paredes de su intimidad, aunque su marido ha querido hacer una excepción y ha compartido a través de sus redes sociales qué ocurrió en ese cumpleaños tan especial. Ella también se ha animado. Y la cosa dio para bastante: duró dos días.

Para empezar, Eugenia Martínez de Irujo pudo disfrutar de 'Godspell, el músical', una obra dirigida por Antonio Banderas a partir de una versión de Emilio Aragón. Después llegaría una copiosa cena, en la que la artistócrata estuvo muy bien acompañada.

«Dos días en la maravillosa Málaga»

«Dos días en la maravillosa Málaga celebrando mi cumpleaños. El 26 viendo el musical 'Godspell' de Antonio Banderas en el teatro del Soho. Os recomiendo ir porque es increíble. Y luego una cena buenísima en el restaurante Tercer Acto con mi adorada Cayetana Guillén Cuervo y más amigos. Gracias infinitas, Antonio, por una noche tan especial», escribía la propia Eugenia Martínez de Irujo junto a una fotografía en la que aparecía posando con su marido y todo el elenco de la obra, incluyendo al mismísimo Antonio Banderas.

Hubo una gran cena con amigos íntimos, entre los que estaban rostros como los de Adriana Ozores, Cayetana Guillén Cuervo o Antonio Banderas

Tras la función, la hermana de Cayetano Martínez de Irujo departía con los actores del musical y después salía a dar un paseo algunos de los rincones más bonitos de la ciudad y compartía con sus seguidores la fachada de la catedral de Málaga, un lugar al que tiene un cariño muy especial.

Después del paseo llegaba la celebración, una gran cena con sus amigos más íntimos, entre los que estaban rostros como los de Adriana Ozores, Cayetana Guillén Cuervo o de nuevo Antonio Banderas, quienes le cantaron el cumpleaños feliz en un conocido restaurante malagueño. Y la cosa continuó. Al día siguiente, nuevos amigos y familiares se acercaban para felicitar a la duquesa de Montoro.

Flamenco con Tomasito y Rafael Sordera

La fiesta se trasladó a un café de la ciudad y fue allí donde Eugenia Martínez de Irujo soplaba las velas de la una tarta de fresas, frambuesas y abundante nata. La aristócrata lo estaba gozando y se mostraba verdaderamente feliz con tanta gente y cantando flamenco. Allí estaban también su hija Tana Rivera, su cuñada Bárbara Mirjan, las empresarias Macarena Rey y Sandra Segimon, las periodistas Marta Barroso y Teresa de la Cierva y los cantantes Tomasito y Rafael Sordera, los más entregados a las voces y las palmas.

Para el recuerdo quedó una graciosa anécdota: una de las invitadas del cumpleaños, la escritora María De La Luz Del Prado, apareció con exactamente el mismo vestido que la cumpleañera. Ambas quisieron inmortalizar tan divertido momento posando juntas para la cámara y llenas de risas.