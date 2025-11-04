El impresionante viaje de Mary de Dinamarca (sola) a Egipto: amaneceres, posados estudiados y mucho lujo

La Reina Mary de Dinamarca pasó por Egipto. Y contó su impresionante experiencia con un amplio carrusel de imágenes en sus redes sociales que incluyeron amaneceres, maravillas, posados y mucho lujo. Pero no hubo rastro de su esposo, Federico X.

La ... Casa Real Danesa compartió fotos de la visita de la reina a las pirámides y se pudo leer: «Mientras el sol se alzaba sobre las pirámides y la Esfinge de Guiza a las seis de la mañana, Su Majestad la Reina visitó estos monumentos icónicos, de los cuales la pirámide más grande es la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún se conserva».

La Gran Pirámide de Guiza fue construida alrededor del 2600 a. C. y alberga la tumba de Keops, un faraón del Imperio Antiguo. Es la más antigua —y la última— maravilla del mundo antiguo. Las otras seis maravillas del mundo antiguo son el Coloso de Rodas, el Templo de Artemisa, el Faro de Alejandría, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Mausoleo de Halicarnaso y la Estatua de Zeus en Olimpia.

La Gran Esfinge de Guiza se construyó aproximadamente en la misma época que la Gran Pirámide de Guiza, aunque el misterio la rodea. No se sabe a ciencia cierta a quién representa ni cuál era su nombre y significado originales.

Ni rastro de Federico X

La Reina Mary de Dinamarca viajó al hermoso país de las pirámides durante el fin de semana para asistir a la inauguración del Gran Museo, el más grande del mundo dedicado al antiguo Egipto. Allí se exhiben más de 50.000 piezas, incluyendo la Máscara Funeraria Dorada de Tutankamon y el Obelisco del Rey Ramsés II.

Para la inauguración oficial, la reina danesa se unió a otros miembros de la realeza europea, como el Rey Felipe VI, o el Príncipe Alberto II de Mónaco, así como a líderes mundiales y jefes de Estado. La Reina Mary estuvo acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y ambos asistieron a una recepción en la Embajada de Dinamarca antes de la gran inauguración. Pero ni rastro del Rey Federico VI.

Más celebrity que reina

Lo que sí se ha podido comprobar es cómo la Familia real danesa está implementando su nueva estrategia de comunicación. Ellos quieren dominar el mensaje y exactamente lo que se publica, sin ninguna fuente más que ellos mismos. Al tiempo, sus publicaciones están cuidadísimas y estudiadas.

El viaje de Mary de Dinamarca a Egipto es una nueva muestra. Ha incluido un reportaje fotográfico donde la monarca parece más una celebridad en promoción que una reina. Aprovechando su estancia en el país, se acercó a descubrir algunos de sus enclaves más destacados. Y llamó la atención por su variedad de vestuario, a todo lujo.

Así, la esposa de Federico X ha enseñado cómo cuida su fondo de armario con diseños firmados por casas como Ralph Lauren, Jerome Dreyfuss, Zimmermann, Max Mara, Jesper Høvring, y más. Como una reina. Y todo esto, en un contexto en el que la prensa danesa critica a sus reyes por los altísimos gastos y los presupuestos disparados.