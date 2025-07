Imanol Arias y Ana Duato: una amistad de más de 20 años dinamitada por fraude fiscal

Fue en el verano de 2020 cuando, mientras Antonio y Merche Alcántara terminaban de grabar la temporada 20 de 'Cuéntame', en la que ambos rehacían sus vidas por separado en la ficción, los actores Imanol Arias (69 años) y Ana Duato (56) estaban más unidos que nunca en la vida real después de ser acusados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Unos delitos por los que la Fiscalía pedía alrededor de 30 años de cárcel para cada uno.

El año de la pandemia marcó un antes y un después en la -hasta entonces tranquila- vida de los actores. Ese mes de julio, después de cuatro años de proceso, la Audiencia Nacional solicitó la apertura de juicio oral. Un proceso que tardó casi cuatro años en darse cita en los Tribunales. Concretamente hasta el 4 de junio de 2024, cuando finalmente arrancó el juicio en la Audiencia Nacional por el 'caso Nummaria', una trama por fraude fiscal en la que estarían implicadas hasta una treintena de personas y entre las que aparecían dos nombres tan poderosos como los de los actores Imanol Arias y Ana Duato.

Unión

Desde el estreno de 'Cuéntame' el 13 de septiembre de 2001 hasta la emisión del último capítulo -el pasado 29 de noviembre de 2023-, Ana Duato e Imanol Arias han compartido 22 años y dos meses de sus vidas. Horas y horas de grabación que terminaron por forjar una amistad inquebrantable entre ellos. «Hemos desarrollado relaciones personales basadas en el cariño. Cuando estamos fuera de rodaje nos preocupamos por saber que estamos bien, somos buenos amigos», declaró el actor en una entrevista con '¡Hola!' a principios de 2022 sobre la relación que mantenía con el equipo de 'Cuéntame'. «Con Ana tengo una amistad y un cariño de familia», especificó. «La amistad con Imanol es muy importante para mí. Durante estos veinte años he tenido la posibilidad de compartir con él su generosidad, su creatividad, su sensibilidad a la hora de enfocar el trabajo. A nivel personal, es un gran amigo para mí», añadió ella en la misma entrevista.

Ana e Imanol gtres

Una amistad que se puso en grave riesgo después de que el intérprete hubiese llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes de que comenzase el juicio en el que ambos compadecían como acusados. Un pacto por el que el Imanol reconocía y asumía cinco ilícitos contra la Hacienda Pública a cambio de la absolución de su hermana, Ana Isabel Arias, la supresión de los cargos por dos ilícitos fiscales en sendos ejercicios contra él y una condena que no superará los dos años de cárcel, es decir, no tendría que ingresar en prisión.

Por el contrario, Ana Duato, no estaba dispuesta a admitir culpabilidad alguna y rechazó públicamente llegar a un pacto con el Ministerio Fiscal. «Estoy convencida de mi inocencia», declaró la actriz el día previo al juicio al medio 'Vanitatis'. «Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira», sentenció.

Fuentes consultadas por ABC aseguraron entonces que la decisión de Imanol Arias podría perjudicar gravemente la defensa de Ana Duato: «Al llegar el actor a una conformidad con la Fiscalía, éste reconoce una serie de hechos para conseguir una reducción de la pena, lo que podría perjudicar la defensa de la actriz en cuanto estuviesen vinculados los delitos entre uno y otro. No obstante, ello no impide que Duato pueda alcanzar una sentencia absolutoria, pero tiene una piedra más en el camino, que le puede alejar de aquel fin», opinó Ignacio Montero, abogado experto en derecho penal económico consultado por este periódico. «Es natural que este acuerdo pueda generar tensiones entre los acusados, pero todo dependerá de la relación que ellos mantengan y resulta ajeno al procedimiento judicial», afirmó. «Este tipo de conformidades son, cuanto menos, polémicas, ya que existiendo varios acusados la conformidad de unos puede dinamitar la defensa de los otros, que ven como el Fiscal con este tipo de acuerdos, debilita su estrategia», sentenció.

Absolución

Pese a todo, este lunes 7 de julio ha trascendido que la Audiencia Nacional finalmente la absolvía tanto a ella como a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeu, de los delitos fiscales por los que fueron juzgados en 2024. Mientras que condena a dos años y dos meses al actor Imanol Arias, y a 80 años de cárcel al principal encausado, el asesor fiscal y contable Fernando Peña, por el caso Nummaria. «No es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad», ha dicho Duato a los medios pocos minutos después de salir a la luz la noticia. «Nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo», ha añadido. «Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad», ha resaltado.