Las imágenes del desprecio de la Reina Camila a Kate Middleton: «Le aparta para quedarse sola con Melania Trump»

La visita de Donald Trump al Reino Unido como invitado de Estado del Rey Carlos III está dejando numerosas anécdotas e imágenes que rápidamente se están difundiendo por todo el mundo. Los piropos del presidente estadounidense dirigidos a Kate Middleton, el recuerdo en público del monarca de su historia de amor con la hija de Nixon o el vestido de Melania Trump en el límite de lo permitido por la etiqueta, son algunos de los momentos más comentados. Sin embargo, el que más polémica ha suscitado ha sido el desplante por parte de la Reina Camila a su nuera, la Princesa de Gales.

Ocurrió durante el saludo inicial del matrimonio Trump con los Príncipes de Gales en los jardines amurallados de la residencia real. El recibimiento protocolario comenzó con la llegada en helicóptero del presidente estadounidense y la primera dama, que fueron recibidos por el Príncipe Guillermo y Kate Middleton y juntos avanzaron en un breve paseo por el césped antes de reunirse con el Rey Carlos III y su esposa Camila. -Se dice que tras estrechar la mano del Príncipe Guillermo, Trump se volvió hacia Kate y, con una sonrisa, le dijo: «You're beautiful, so beautiful» (Qué guapa eres, muy guapa). El gesto no vulnera ninguna norma escrita, aunque expertos en la familia real como Justin Vovk, citado por CBC, consideraron que fue un comentario que podría «transgredir las reglas no escritas de la diplomacia personal», ya que se trata de un elogio «demasiado íntimo» para un encuentro oficial-.

Cuando se reunieron los tres matrimonios, la conversación se dividió entre el Príncipe, el Rey y el presidente estadounidense y por otra parte, Camila, Kate y Melania Trump. Sin embargo, hubo un momento en el que la Reina hace un gesto discreto pero firme con la mano a su nuera, que se ha interpretado como una clara señal para que esta se retirase de la conversación. Un momento que ha sido calificado en redes sociales como «incómodo» y «vergonzoso» por parte de Camila. «Me pareció horrible lo que hizo, de muy mal gusto y falta de educación», «claramente le aparta para quedarse sola con Melania» o «Nunca ha sido digna esa mujer para la corona», son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Sin embargo, no todo han sido críticas, algunas personas aseguran que la Reina Camila tan solo avisaba a Kate Middleton de la llegada de los carruajes y en realidad no quería apartarla de su conversación con Melania Trump. Un gesto con el que buscaba mantener el itinerario sin retrasos, aunque la mayoría lo ha interpretado como una clara muestra de tensión entre las dos mujeres más importantes de la monarquía británica.

Y es que, justo antes de ese incómodo momento, cuando Kate y Melania están hablado, se puede ver como Camila lanza una mirada con visible aversión a la princesa de Gales. Un gesto que mantiene durante unos segundos.

Un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. «Camilla parece la madrastra malvada por excelencia», «Está claro que Camila detesta a Kate» o «Vaya mirada de odio...», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.