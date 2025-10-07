Ilia Topuria y Giorgina, ¿en crisis? Las pistas de su posible ruptura

Los rumores de crisis sacuden a Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui tras casi cuatro años de relación. La pareja, que parecía de lo más establecida tras haber tenido una niña hace poco más de un año, se ha convertido en la protagonista ... de todas las miradas por los aparentes signos, en sus redes sociales, de que su romance podría haber terminado. A finales de septiembre se hizo viral un supuesto 'unfollow' que el periodista Javi de Hoyos fue rápido en avistar.

Fue breve, pronto empezaron a seguirse de nuevo y las especulaciones terminaron disipándose. Pero a día de hoy, la 'influencer' ha borrado todas las fotografías que había publicado a lo largo de los años junto a Ilia Topuria. El deportista no ha hecho lo mismo, en su perfil aún hay imágenes de la familia, además aún se siguen, lo cual ha hecho que hasta el propio Javi de Hoyos dude.

«¿Esto prueba una ruptura o una crisis? Hombre, prueba que están pasando cosas», ha compartido el comunicador, que en cuestión de horas ha recibido más de 200 comentarios. También las publicaciones de Giorgina se han visto afectadas por estos rumores, puesto que se han llenado de bromas y referencias al posible final del romance. «Imagina cuando esté con su nuevo novio y le diga que su ex es Ilia Topuria», indica uno.

Su relación

La relación entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui parecía de lo más estable y las últimas publicaciones que habían compartido juntos eran de este mismo verano. Sin embargo, la joven ha hecho desaparecer de su perfil toda muestra de ellos: «Hay lazos que son para siempre. No me canso de decir que para mí esto es lo más importante», compartía Giorgina en una fotografía de la familia al completo que publicaba hace algunos meses.

Se conocieron en 2021 en una cena en Miami, de la que el hispanogeorgiano hablaba así: «La conocí en una cena y pensé: 'Qué chica más guapa'». Poco después el deportista se hizo famoso tras ganar a varias estrellas de la UFC, y ella le acompañó en todo el proceso.

En julio de 2024 se habían convertido en padres de su primera hija en común, Giorgina, aunque la 'influencer' también trataba como propio a Hugo, fruto de una relación anterior de Topuria. Y viendo las publicaciones que ha decidido mantener pese a haber borrado otras imágenes junto al deportista, está claro que sigue considerándolo así. Del pasado 19 de febrero sigue teniendo en su perfil una fotografía en donde aparece junto a Hugo, subido a un pony, mientras ella está sobre un caballo con su bebé en brazos. «Yo lo soñé», decía entonces.

¿Quién es Giorgina?

Con más de 910.000 seguidores, Giorgina se había convertido en una constante en la vida de Ilia. De origen venezolano, estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y, más tarde, amplió su formación en este campo en la Universidad de Suffolk en Boston.

Desde abril de 2022 trabaja como CEO en la empresa Future & Energy, creada para ofrecer soluciones de energía solar, tal y como ella misma asegura. Además, asegura en su página de LinkedIn que se encarga de todo lo que tiene que ver con la marca Topuria.

A pesar de que no había constancia de que se hubieran casado, Giorgina se identificaba como «esposa» en su cuenta de LinkedIn y calificaba a Ilia Topuria como su marido. Si finalmente es así, el divorcio podría ser más complicado de lo normal no solo por la custodia, sino por los negocios que pudieran tener en común.