El idilio de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo: escapada romántica en la villa secreta de Yves Saint Laurent en Tánger

La aristócrata Eugenia Martínez de Irujo cumplía 57 años el pasado 26 de noviembre y las celebraciones continúan dos semanas después. Ahora se ha ido de escapada romántica a la villa secreta de Yves Saint Laurent en Tánger junto a su marido, Narcís ... Rebollo, para confirmar que la pareja vive en un permanente idilio.

Está siendo un cumpleaños tan sentimental como prolongado. Primero, Eugenia Martínez de Irujo lo quiso celebrar en Málaga, rodeada de mucha gente y con una fiesta alargada en varias etapas. Así lo contaron tanto ella como su marido, Narcís Rebollo, a través de sus redes sociales. No faltó de nada. Para empezar, la aristócrata disfrutó de 'Godspell, el musical', una obra dirigida por Antonio Banderas a partir de una versión de Emilio Aragón. Después hubo una copiosa cena, a la que asistieron el mismísimo actor y productor español y una de sus amigas más especiales.

«Dos días en la maravillosa Málaga celebrando mi cumpleaños. El 26 viendo el musical 'Godspell' de Antonio Banderas en el teatro del Soho. Os recomiendo ir porque es increíble. Y luego una cena buenísima en el restaurante Tercer Acto con mi adorada Cayetana Guillén Cuervo y más amigos. Gracias infinitas, Antonio, por una noche tan especial», escribía la propia Eugenia Martínez de Irujo en sus redes sociales.

Una larga fiesta

La fiesta se trasladó a un café de la ciudad y fue allí donde Eugenia Martínez de Irujo sopló las velas de la tarta con más amigos y cantando flamenco. Allí estaban también su hija Tana Rivera, su cuñada Bárbara Mirjan, las empresarias Macarena Rey y Sandra Segimon, las periodistas Marta Barroso y Teresa de la Cierva y los cantantes Tomasito y Rafael Sordera.

Ahora, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo han aprovechado el puente de la Constitución para disfrutar de una romántica escapada a Tánger y prolongar su eterno idilio. Han viajado al norte de Marruecos para alojarse en un lugar tan exclusivo como Villa Mabrouka, la que fuera residencia de Yves Saint Laurent y del empresario Pierre Bergé.

Una pareja diferente

La villa ha sido transformada en un elegante hotel boutique con vistas al Mediterráneo, a pocos pasos del bullicio de la medina y la kasbah de Tánger. Y hasta es probable que se cruzaran con su amiga Rocío Peralta, que también se hospedó en Villa Mabrouka «Anda, justo me volví ayer; nos hemos quedado en el mismo sitio, qué pena no haberlo sabido», comentaba la diseñadora de trajes de flamenca, quien también disfrutó del lujoso hotel y sus evocadoras vistas.

Sin duda se trata de un momento muy especial en la vida de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, quienes siempre han huido de convencionalismos a la hora de expresar su amor. Se casaron en 2017 en Las Vegas vestidos de Marilyn Monroe y Elvis Presley, y cinco años más tarde renovaron sus votos, en 2022, con disfraces de la emblemática película musical 'Grease'. Ahora han pasado el cumpleaños de la aristócrata en una villa que fue frecuentada por intelectuales como Truman Capote o Jack Kerouac.