Identifican el cadáver encontrado en el maletero del cantante D4vd: una joven latina de 15 años

El misterio detrás de los restos humanos encontrados en el maletero de un auto vinculado al rapero D4vd ha dado un giro estremecedor. Según revelaron las autoridades, se trataría de una menor de 15 años de origen latino que llevaba desaparecida desde abril de 2024.

El hallazgo del cuerpo se produjo a penas hace unas semanas, concretamente el pasado 8 de setiembre, cuando trabajadores de un depósito de vehículos en Los Ángeles alertaron a la policía tras percibir un olor hediondo proviniente de un Tesla incautado días antes. Al abrir el maletero, las autoridades encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición, envuelto en una bolsa. Más tarde, los agentes confirmaron que el coche en cuestión estaba registrado a nombre de David Anthony Burke (20 años), más conocido como D4vd.

«El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando este incidente como un homicidio», ha declarado la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside a través de un comunicado. Además, las investigaciones apuntan que el cuerpo de la joven habría permanecido en el vehículo durante semanas.

La menor fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024. Desde ese momento, su familia nunca perdió la esperanza de encontrarla sana y salvo. Sin embargo, la realidad ha sido completamente distinta. En tanto, el forense ha señalado que la causa exacta de su fallecimiento continúa en investigación, aunque todo apunta a que se trataría de un crimen premeditado.

Este caso ha sacudido tanto a los ciudadanos de Los Ángeles como al mundo de la música, debido al vínculo con el joven artista, quien desde hace algunos años ha logrado un ascenso paulatino como rapero. Sobre D4vd se sabe que, a sus 20 años, cuento con millones de oyentes en plataformas digitales como Spotify. Además, ha colaborado con otros artistas como Kali Uchis y 21 Savage. De hecho, en encontraba en plena gira cuando la noticia salió a la luz, motivo por el cual tuvo que cancelar su agenda.

Por su parte, uno de sus representantes aseguró que el joven «está al tanto de lo ocurrido y dispuesto a colaborar con las autoridades», aunque, de momento, no se han presentado cargos en su contra ni se ha establecido una conexión directa con la víctima. No obstante, sí se ha hallado una insual coincidencia: el tatuaje con la expresión 'Shhh…' que la menor llevaba en el dedo índice derecho coincide con el que el rapero se hizo recientemente en la misma zona. Un detalle que, según medios como 'FOX 11', podría ser clave en la investigación.

Mientras tanto las autoridades continúan sus diligencias para esclarecer los hechos. Según se ha podido saber, varios vecinos de la zona aseguraron a 'NBC Los Ángeles' qu el coche permaneció estacionado en el mismo lugar cerca de un mes y que absolutamente nadie se acercó al vehículo en todo ese tiempo.

