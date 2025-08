Ibai Llanos hace una petición a sus fans: «Mi madre está preocupada»

Ibai Llanos es uno de los 'streamers' más populares del mundo y, sin duda, el más famoso de nuestro país. Aunque empezó compartiendo todo tipo de deportes, juegos y videojuegos, en los últimos tiempos su contenido ha virado hacia un desafío deportivo en particular. El creador de contenido ha bajado más de 50 kilos debido a un sistema de entrenamiento y dieta que ha ido compartiendo con sus seguidores. Una decisión que le ha reportado un importante cambio en su perfil, pero que también ha terminado suponiendo una nueva serie de memes que han terminado afectando a su familia.

Así lo ha compartido él mismo en un vídeo que ha compartido este lunes en sus redes sociales. «A ver, por favor, estos 'edits' del cambio físico tienen que parar», ha dejado claro Ibai enseñando algunos de los ejemplos de los memes que los usuarios han compartido en diferentes plataformas. «Mi madre está preocupada, me habla por WhatsApp y me dice 'hijo, ¿estás bien? ¿qué has hecho, la dieta keto o la dieta keta?'», ha bromeado con su habitual sentido del humor.

Tal y como ha explicado, desde su peso más alto, que era entorno a los 170 kilos, ha cambiado mucho su rostro. Sin embargo, dice que siempre va a ser gordo, puesto que aún pesa más de 90 kilos, y dice que tiene «lorzas». «Lo siento pero yo he hecho esto por un tema de salud y no por un cambio estético, si quisiera un cambio estético me operaría la cara y me pondría pelo, pero no lo he hecho ni lo voy a hacer», ha comentado, con un tono que mezcla el humor con la seriedad. Según ha expresado el creador de 'La Velada', si no se sometía a esta estricta dieta y transformación de sus hábitos se iba «para el otro barrio».

Un mensaje que parece también en respuesta a aquellos que le han acusado de haber utilizado medicamentos como Ozempic para acelerar su pérdida de peso. Ibai ha dejado claro que aquellos que no le han visto en años pueden estar más sorprendidos por el cambio físico, lo que daría lugar a los memes sobre su delgadez extrema, pero él ha subido «más de 150 vídeos» a lo largo del último año. En ellos ha explicado cómo sus rutinas y su plan de ejercicios han cambiado para favorecer a esta transformación.

En los comentarios, Ibai ha recibido el apoyo de sus seguidores, ya sean conocidos o anónimos. Entre ellos India Martínez o Xuso Jones han mostrado su cariño para el creador de contenido, mientras que otras personas han compartido su propia experiencia perdiendo peso con el vasco como referente gracias a su propio recorrido.

El cambio de Ibai ha significado también una transformación de su perfil como potencial imagen de marca. Aunque superando los 10 millones de seguidores en Instagram pocas marcas rechazarían trabajar con él, su perfil más deportivo abre la puerta a un nuevo sector que podría estar interesado en contar con su patrocinio.