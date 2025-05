La historia de amor de Xabi Alonso y su mujer, Nagore Aranburu: 20 años juntos y familia numerosa

Xabi Alonso ya está en la capital para asumir su puesto como nuevo entrenador del Real Madrid. El técnico tolosarra, que sustituirá a Carlo Ancelotti al frente del banquillo blanco, firma por las próximas tres temporadas y asumirá el cargo a partir de este 1 de junio de 2025, con la mirada puesta en el Mundial de Clubes que arranca el próximo mes.

El exjugador merengue, de 43 años, llega como uno de los entrenadores de moda en Europa, tras conquistar una Liga, una Copa y una Supercopa de Alemania en sus tres temporadas al frente del Bayer Leverkusen. La presentación oficial está prevista para este lunes, 26 de mayo, en la Ciudad del Real Madrid, en Valdebebas, a partir de las 12:30 horas.

Durante todo este recorrido hasta su esperado regreso a Madrid, la leyenda del club ha estado siempre muy bien acompañada: su mujer, Nagore Aranburu, y sus tres hijos han sido fieles testigos de los sorprendentes logros del exinternacional español. La familia del nuevo técnico madridista se ha convertido en su mayor apoyo en este periodo en Alemania, y lo hará ahora en la capital.

La pareja ya se ha instalado en las últimas horas en su impresionante mansión, ubicada en el exclusivo barrio de El Viso, muy próximo al Santiago Bernabeu. Valorada en unos 15 millones de euros, el nuevo hogar del míster del Real Madrid cuenta con más de 920 metros cuadrados construidos, repartidos en cinco plantas, seis habitaciones y ocho baños, así como un jardín de 300 metros cuadrados con piscina privada.

Pero ¿cómo se conocieron Xabi Alonso y su mujer? Te contamos todo sobre su historia de amor y la familia que han formado en los últimos años.

Xabi Alonso y su mujer: de ser amigos a llevar más de 20 años juntos

Xabi Alonso y Nagore Aranburu son uno de los pocos ejemplos de relación que sobrevive a la fama. La pareja, una de las más consolidadas del fútbol, ha vivido una historia de amor poco convencional si la comparamos con la de otros deportistas. Los dos se conocieron hace más de 20 años, cuando él acababa de empezar su carrera profesional y, aunque empezaron siendo amigos, pronto se dieron cuenta de que detrás había algo más.

«Éramos de la misma pandilla y, una noche, me pidió mi móvil. Yo creí que había olvidado el suyo, pero lo quería para otra cosa: se hizo una llamada a su número para registrar el mío. Así yo también lo tendría», explicó Aranburu durante una entrevista a Vogue en 2011. El futbolista no tardó en agendar una cita con ella, mostrando su completo interés: «Al día siguiente me llamó, fuimos a cenar a un restaurante precioso en San Sebastián y después a un club de jazz donde nos encontramos con Mikel Arteta (gran amigo de Alonso) y su novia».

Desde aquella primera cita, Xabi y Nagore se han convertido en una dupla inseparable. La modelo y creadora de contenido, de 44 años, siempre ha acompañado al deportista en todas sus aventuras, ya fuera en Eibar, Liverpool, Madrid, Munich, San Sebastián, y ahora Düsseldorf.

Seis años después de comenzar oficialmente su relación, el 11 de julio de 2009, la pareja decidía darse el 'sí, quiero' en una íntima ceremonia celebrada en la iglesia donostiarra de Zorroaga. Lo hicieron pocos meses después de convertirse en padres de su primer hijo, Jon, que ejerció de testigo en la boda de sus padres. La novia lució entonces un vestido de la diseñadora vasca Isabel Zapardiez, de línea sirena, con encaje y cola.

Xabi Alonso y su mujer Nagore contrajeron matrimonio en 2009 tras seis años de relación AFP

En estos años, el matrimonio se ha mantenido fuerte en los duros momentos, como la retirada del futbolista, su destitución del filial de la Real Sociedad o los problemas con Hacienda, que le acusaba defraudar dos millones de euros usando una sociedad en Madeira para gestionar sus derechos de imagen. También del cierre de Neroli by Nagore, una coqueta tienda multimarca especializada en ropa infantil que la mujer del futbolista abrió en San Sebastián y con las que cosechó unas pérdidas notorias de 79.615 euros en 2016.

Los tres hijos de Xabi Alonso y su mujer Nagore

En esta travesía futbolística también han estado presentes los tres hijos de la pareja, Jontxu (16), Ane (14) y Emma (11). Nagore y Xabi han formado una familia numerosa que se ha convertido en su absoluta prioridad: «Busco pasar todo el tiempo que pueda junto a mi familia y mis tres hijos. Los días que estoy en casa, solo quiero pasarlos cerca de ellos, escuchar sus cuentos. Es maravilloso poder ver a tus hijos crecer. Hago lo imposible para criar a buenas personas», explicó el de Tolosa hace varios meses.

El primogénito de la pareja quiere seguir los pasos de su padre en los terrenos de juego. Jon Alonso fue una de las grandes estrellas de la MIC (Mediterranean International Cup), torneo que disputó hace casi un año con su equipo, el Zuatzu, al que lideró durante todo el campeonato, donde cayeron en octavos ante el Girona.

Al igual que su padre, el pequeño juega en el centro del campo, como centrocampista defensivo, aunque también en la zaga si es necesario.