Los hijos de Ozzy Osbourne en pie de guerra tras la muerte de su padre

El cantante británico Ozzy Osbourneperdió la batalla contra el Parkinson este martes. Figuras influyentes del mundo del espectáculo como Jack White, Rob Zombie, Elton John, Ryan Adams y Marilyn Manson expresaron con fervor sus más sinceras condolencias a través de redes sociales. Aunque su familia emitió un comunicado muy genérico, es sabido que entre los hijos del Príncipe de las Tinieblas existe fricción.

Con su primera esposa, Thelma Riley, tuvieron a Jessica y Louis, y adoptó a Elliot, hijo de la mujer. Aimee, Kelly y Jack son producto de su unión con Sharon Osbourne. En total seis herederos del vocalista de Black Sabbath unidos por la sangre de su progenitor, pero separados por sus diferentes maneras de ver la vida y de asumir la fama de su padre, que a algunos de ellos les 'atropelló'.

Los hijos del primer matrimonio se inclinaron más hacia un estilo de vida reservado en el que su vida no se exponga mediáticamente. Cada uno optó por hacer su vida de manera independiente y eligiendo caminos distintos, a excepción de Louis, menor de los hermanos de ese matrimonio, que es propietario de un sello discográfico, Dj y productor musical. Se puede decir que siguió los pasos de su padre, dirigiéndose más hacia la industria musical, antes que a la idea de ser músico en sí.

En el documental producido por su hijo Jack en 2011, 'God Bless Ozzy Osbourne', los dos hijos mayores hablaron de lo ausente que estuvo su padre durante su infancia. «Cuando estaba cerca y no se emborrachaba, era un gran padre», dijo Louis. Mientras que Jessica afirmó: «No recuerdo que papá me acostara o me bañara ni nada parecido». Además el propio cantante reveló que ni siquiera recordaba cuándo habían nacido sus hijos con Thelma Riley.

Elliot, el hijo adoptivo de Ozzy, nunca participó de producciones o entrevistas donde se mencionara al cantante y tras la separación de los padres eligió el completo anonimato.

De su segundo matrimonio, Aimee fue quien eligió no establecer una relación cercana con el núcleo familiar. De hecho, no quiso participar en el reality show 'The Osbournes', en el que estuvieron sus padres y hermanos. «No encajaba con mi visión de futuro aparecer en televisión», dijo la hija de Sharon y Ozzy en una entrevista con The Talk. Sin embargo, siempre estuvo vinculada con la música y creó su propia banda llamada ARO, con la que ha sacado un LP y algunos sencillos y, totalmente opuesta al estilo de su padre, le apuesta al synth pop, antes que al heavy metal. También es actriz y ha participado en algunas producciones de cine y televisión.

Los más resaltantes y mediáticos de la totalidad de los hermanos Osbourne son Jack y Kelly. Ellos participaron en el programa de televisión y mostraron aspectos polémicos de sus vidas, entre ellos, que desde muy temprano cayeron en la adicción a narcóticos, razón por la que pasaron alguna temporada en rehabilitación.

En el segundo núcleo familiar construido por el Príncipe de las Tinieblas existe una tensa relación entre Aimee y Kelly, quien confirmó en una entrevista hace cuatro años que están distanciadas. En entrevista para el podcast 'Armchair Expert', en 2021, Kelly confesó: «No hablamos. Somos muy diferentes. Ella no me entiende y yo no la entiendo». Y en 2015 Aimee admitió a The Independent que ella y Kelly no tienen una relación cercana: «Yo no diría que hay una facilidad entre nosotras, pero hay una aceptación».

En el comunicado emitido por la familia después del fallecimiento del cantante, se puede leer: «Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis». Lo que deja por fuera a la mayor de los seis hermanos y a Elliot, el hijo adoptivo. No se sabe la razón, pero está claro que lo que menos se respira en la atmósfera que envuelve a los Osbourne es armonía.

Más temas:

familia

Hijos

Famosos

Matrimonio