El movimiento que lo cambia todo en la batalla entre Paulina Rubio y Colate: su hijo tiene su propio abogado

Llevan 14 años enfrentados por la custodia de su hijo, pero los últimos meses han sido especialmente complicados entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. Ahora, sin embargo, ha habido un cambio que podría significar el final del problema, puesto que Andrea Nicolás, ... el niño que tienen en común, tiene por fin su propia voz en el proceso.

Esta última crisis familiar comenzó el pasado mes de mayo, cuando madre e hijo vivieron un enfrentamiento en la casa de Miami de Paulina Rubio. Una fuerte discusión por el uso del teléfono móvil terminó, supuestamente, entre gritos y con un manotazo.

La cuidadora de la casa fue quien alertó a la policía de lo ocurrido, y cuando la cosa terminó en los juzgados se ordenó que acudieran a terapia familiar y que la custodia de Andrea Nicolás se mantuviera temporalmente con su padre. Durante el verano otro episodio llegó a los medios de comunicación: en julio, Paulina aseguró que Colate mantenía a su hijo «secuestrado».

Sin embargo, cuando fue el turno de Paulina Rubio de llevar al niño a España para que acudiera a un campamento, no lo hizo. Tampoco fue a recogerle, por lo que Colate presentó una reclamación ante la jueza y en el día de la vista, la cantante no apareció.

Una lista de idas y venidas que desde hace años les enfrenta y pone en una situación complicada a su hijo. Pero las cosas cambiarán pronto porque Andrea Nicolás tiene ya 14 años y, según las leyes estadounidenses, ya puede decidir por sí mismo con quién quiere residir. Por eso, tal y como desvela el propio Colate en una entrevista con 'El Mundo', el pequeño tiene su propio abogado con el que tiene la opción de tomar sus propias decisiones.

Será el próximo mes de enero cuando se celebre la vista que terminará por decidir su futuro. Porque aunque pueda llegar a decir que quiere vivir con su padre, está por ver si la jueza le permite trasladarse a España con él. Según cuenta Colate, hace solo unos días su hijo viajó a España para acudir el fin de semana a la boda de su su primo Bosco, en Pedraza. «Tenía una ilusión enorme por venir. Después de meses de lucha lo ha conseguido él solo, con su representación legal», comparte.

«Mi hijo tiene su abogado y esta es su primera victoria individual. Es muy feliz cuando viene a España, vivió en Pedraza unos meses, iba al colegio, le gustaba una niña de la clase, estaba con sus primos, jugaban en la calle y quería quedarse para siempre», expresa. Y añade: «Es un niño muy listo, muy maduro, simpático, con mucho sentido del humor. La gente lo quiere muchísimo. El otro día en Pedraza, lloraban de emoción y no eran precisamente personas de mi familia. En el pueblo lo adoran desde que nació y allí ha vivido grandes momentos familiares».