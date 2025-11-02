Suscribete a
El movimiento que lo cambia todo en la batalla entre Paulina Rubio y Colate: su hijo tiene su propio abogado

En enero se celebrará una vista en la que Andrea Nicolás, de 14 años, podrá expresar su preferencia sobre dónde y con quién vivir

Paulina Rubio acusa a Colate de «secuestrar» a su hijo y pide a la justicia que se lo devuelva

Colate Vallejo-Nágera
Colate Vallejo-Nágera gtres
Marina Ortiz Cortés

Llevan 14 años enfrentados por la custodia de su hijo, pero los últimos meses han sido especialmente complicados entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. Ahora, sin embargo, ha habido un cambio que podría significar el final del problema, puesto que Andrea Nicolás, ... el niño que tienen en común, tiene por fin su propia voz en el proceso.

