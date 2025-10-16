Suscribete a
El hijo menor de la Princesa Mette-Marit huye de los líos de la Corona noruega y se instala en Milán con su novia

El Príncipe Sverre Magnus se ha marchado de casa y se ha ido a vivir a 2.000 kilómetros de Oslo

Es el tercero en la línea de sucesión, por detrás de su padre y de su hermana

El Príncipe Sverre Magnus, junto a su novia.
El Príncipe Sverre Magnus, junto a su novia. GTRES

A.B. Buendía

Son malos tiempos para la Princesa Mette-Marit. Padece una enfermedad pulmonar crónica de la que tiene frecuentes recaídas, tiene a su hijo Marius Borg acusado de 32 presuntos delitos y ahora le llega la noticia de que el Príncipe Sverre Magnus, ... tercero en la línea de sucesión al trono, abandona el hogar y se marcha a vivir con su novia a Milán, a 2.000 kilómetros exactos de Oslo.

