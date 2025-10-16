El hijo menor de la Princesa Mette-Marit huye de los líos de la Corona noruega y se instala en Milán con su novia

Son malos tiempos para la Princesa Mette-Marit. Padece una enfermedad pulmonar crónica de la que tiene frecuentes recaídas, tiene a su hijo Marius Borg acusado de 32 presuntos delitos y ahora le llega la noticia de que el Príncipe Sverre Magnus, ... tercero en la línea de sucesión al trono, abandona el hogar y se marcha a vivir con su novia a Milán, a 2.000 kilómetros exactos de Oslo.

El Príncipe Sverre Magnus se ha ido ya y lo ha hecho en un momento especialmente delicado para la monarquía noruega, que en estos tiempos no hace otra cosa que acumular problemas, disgustos y polémicas. Por un lado, está la salud de Mette-Marit, y por el otro el 'caso Marius Borg', que es el que trae de cabeza toda la familia y el que ha provocado la desafección de los súbditos noruegos.

La mudanza del príncipe se produce pocos meses antes de que se celebre el juicio contra Marius Borg, quien a partir de febrero tendrá que dar cuenta en los tribunales de las decenas de delitos que acumula por parte de la acusación, incluido el de presunta violación. De hecho, la cárcel es una posibilidad muy real.

¿Por qué se va el príncipe?

Sverre Magnus ha querido huir de todo el ruido en busca de tierras más tranquilas y estabilidad emocional. Además, puede aprovechar que a pesar de que ya es mayor de edad, no tiene una agenda oficial vinculada a la monarquía de igual forma que tampoco tiene tratamiento de alteza real. Es tercero en la línea de sucesión por detrás de su padre y de su hermana, la Princesa Ingrid.

En estos momentos se desconocen los motivos reales por los que el Príncipe Sverre Magnus se ha trasladado al norte de Italia, aunque desde hace tiempo se sabe que el muchacho posee interés por las artes y querría estudiar cosas relacionadas con el cine y la fotografía tras fundar su propia productora audiovisual.

El periódico noruego 'Se og Hør' ha confirmado la mudanza a Milán de fuentes próximas a la Corona. Ya se ha instalado junto a su novia, Amalia Giaever McLeod, quien estudia en la universidad de Bocconi. «Se encuentra en Italia explorando diversas oportunidades en el campo del cine y la fotografía», ha comentado la Casa Real al medio citado.

La Princesa Mette-Marit se queda sola

Sin embargo, la prensa noruega ha comenzado a deslizar que una de las principales razones es que no quiere verse relacionado con todos los escándalos que asolan a la Casa Real noruega, pues posee un carácter muy discreto y nunca ha ocultado cierta incomodidad cuando se ve rodeado de cámaras y de preguntas. De hecho, también se ha rumoreado que su relación con Marius Borg nunca ha sido buena. Cabe recordar que, por su parte, la Princesa Ingrid ya lleva varias semanas instalada en Australia, donde ha comenzado sus estudios universitarios. Parece que el lema de los hijos de Mette-Marit es que cuanto más lejos, mejor.

La madre de Marius Borg padece una fibrosis pulmonar crónica que afecta al desarrollo de sus actividades oficiales y a su día a día en general. De hecho, le ha dado muchos problemas en los últimos meses y ha tenido que adaptar su agenda y cancelar varios compromisos oficiales por consejo médico.