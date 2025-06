El hijo de Cher, hospitalizado de urgencia por sobredosis

La preocupación de Cher por su hijo Elijah Blue Allman ha llegado a su punto más álgido. Tal y como informó el medio estadounidense TMZ, el pasado sábado el hombre, de 48 años, tuvo que ser hospitalizado de urgencia en Joshua Tree, en California, tras sufrir una sobredosis. Por el momento se desconoce el tipo de droga que consumió para llegar a esa situación pero, tal y como aseguran en el medio citado anteriormente, es una suerte que todavía siga vivo.

Esta no es la primera vez que la cantante sufre un disgusto de esta envergadura. Es por ello que a finales de 2023 solicitó la tutela de su vástago para preservar su patrimonio. Según adelantó 'Page Six', que tuvo acceso a los documentos legales, la artista, considerada por sus acérrimos como la verdadera diosa del pop, tomó la decisión por su temor a que su descendiente no pudiese cuidar bien de sí mismo ni «administrar sus propios recursos financieros» como consecuencia de su lucha contra la adicción a las drogas.

En los documentos, la intérprete deslizó que no había podido, ni si quiera, «discutir las preferencias de Elijah con respecto al nombramiento de un curador temporal» debido a que sus «problemas actuales de salud física y mental» motivan que sea «incapaz de formar o expresar una preferencia» en lo que concierne a establecer un tutor para su patrimonio. Su preocupación quedó patente cuando, según 'Page Six', Cher afirmó que «cualquier fondo distribuido a Elijah se gastará inmediatamente en drogas, dejando a Elijah sin activos para mantener a sí mismo y poniendo en peligro su vida».

La cantante señaló que su vástago ingresaba 120.000 dólares anuales solo por el derecho que tiene a «distribuciones periódicas de un fideicomiso establecido por su padre para su beneficio». Es más, antes de que finalizase el 2023, el hombre recibió esa cantidad de dinero de transmisión de fortuna que le dejó su progenitor, el músico Gregg Allman, en herencia. Por ello, Cher solicitó, de carácter urgente, que se le otorgase la tutela de su hijo antes de que se gaste el dinero y sea demasiado tarde. También expuso, en los documentos, según 'The Blast, que la exesposa de Elijah, Marieangela King, tampoco era apta para ser su tutora: «Su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental».

