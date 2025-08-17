La hija del rey de Tailandia empeora tras 32 meses ingresada al sufrir un fallo cardíaco mientras entrenaba a sus perros

Nuevo golpe para la Familia Real de Tailandia. La princesa Bajrakitiyabha lleva 32 meses ingresada en el hospital y en este tiempo la Casa Real del país asiático ha estado dos años guardando un sobrecogedor silencio sobre tan delicado tema. Ahora se ha visto obligada a interrumpir su discreción para emitir un comunicado en el que ha expresado su máxima preocupación ante un empeoramiento de su estado de salud.

«La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia lleva inconsciente más de tres semanas después de colapsar debido a un problema cardíaco», explicaba la Casa Real de Tailandia en aquel lejano enero de 2023. Informaba así sobre el estado de salud de la hija mayor del Rey Maha Vajiralongkorn. Una de las potenciales herederas al trono perdía el conocimiento días antes, el 15 de diciembre, debido a una grave arritmia cardíaca resultante de la inflamación que siguió a una infección por micoplasma, según el escrito emitido entonces por el palacio.

«La condición general de la princesa es que permanece inconsciente. Los médicos continúan brindando medicamentos y usando equipos para apoyar las funciones del corazón, los pulmones y los riñones, además de usar antibióticos mientras controlan de cerca su estado de salud», concluía.

Afectados varios órganos vitales

Más tarde trascendió que la princesa Bajarakitiyabha, de 46 años, había colapsado mientras entrenaba a sus perros para una competición en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, donde recibió un tratamiento de urgencia antes de ser trasladada en helicóptero a un hospital de Bangkok.

Con el paso del tiempo, la institución tuvo que admitir finalmente que la princesa tenía afectados varios órganos vitales, entre ellos el corazón, los pulmones y los riñones. Aseguraron también que se mantenía «estable hasta cierto punto», pero tampoco informaron de mucho más, lo que solo ha servido para sembrar la preocupación y la alarma entre sus súbditos.

La princesa es la hija mayor de Vajiralongkorn, lo que la convierte automáticamente en una posible candidata para el trono tailandés bajo la ley de sucesión del palacio y la constitución del país. Ahora permanece hospitalizada bajo estricta vigilancia médica y se acaba de saber que la situación se ha complicado porque el equipo médico que la atiende ha detectado una infección en el torrente sanguíneo.

Noticias preocupantes

Un portavoz de la Familia Real se ha puesto en contacto con la prensa local para facilitar un comunicado con el objetivo de frenar los crecientes rumores, alimentados por el hermetismo de la Casa Real, aunque las dudas permanecen sobre el alcance real de la enfermedad.

«La infección empeoró y entró en el torrente sanguíneo, lo que obligó al uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico continúa ofreciéndole tratamiento completo y vigilando de cerca su estado», ha explicado la Casa Real en su escrito a los medios. Bajrakitiyabha es la primogénita del Rey Maha Vajiralongkorn, fruto de su matrimonio con su prima Soamsawali, de quien se divorció en 1991.

La prensa tailandesa ha publicado en las últimas horas que una bacteria microplasma le habría provocado una inflamación cardíaca y una alteración severa del ritmo del corazón. Se cree que los próximos días serán determinantes para conocer la evolución de la princesa.

