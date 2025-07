La hija de Paul Simon, en guerra con Richard Gere por la venta de su casa familiar

En 2022, Richard Gere y su mujer Alejandra Silva adquirieron una propiedad de 32 acres por 10,8 millones de dólares en New Canaan, Connecticut. No era una casa cualquiera: era una edificación colonial de 1938 que durante más de dos décadas había sido el hogar de la familia Simon, compuesta por el ilustre autor de 'Bridge over troubled waters', Paul Simon, su esposa, la cantante Edie Brickell, y sus hijos Adrian, Gabriel y Lulu.

Paul Simon compró la casa en 2002 por 16,5 millones de dólares, tres años antes de que él y su esposa dieran la bienvenida a Lulu. Veintiún años después, Gere la adquirió a través de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que le supuso un importante descuento ya que su precio inicial era de 13,9 millones de dólares. Al hacerlo, Gere prometió a los Simon que la cuidaría bien y que no la vendería a ninguna empresa inmobiliaria.

De hecho, la estrella de Hollywood originalmente pretendía convertir la mayor parte del terreno en una granja, y durante una reunión de la Comisión de Planificación y Zonificación de 2023, su abogado David Rucci aseguró a la comisión que la histórica propiedad jamás se convertiría en un inmueble comercial. «He recibido llamadas telefónicas de cuatro o cinco vecinos muy preocupados sobre si esto iba a ser una especie de gran operación comercial, y realmente no lo es», dijo Rucci en ese momento al periódico local New Canaan Advertiser. «Ambos propietarios han crecido en granjas, están muy interesados en todo ese mundo y en enseñar a sus hijos todo lo que tiene que ver con ellas, así que esto es realmente importante para ellos».

Pero tan importante no debía ser para el actor budista, porque hace unos meses, justo antes de trasladarse a España con su mujer, hizo lo que precisamente prometió que no haría: venderla a una empresa inmobiliaria, en concreto la multinacional SBP Homes, por 10,75 millones de dólares (lo cual supone una ligera pérdida para Gere). Dándole vía libre, además, para trocearla a placer. Según recoge Rolling Stone, sólo contrató a una compañía de restauración, Hudson Valley House Parts, para que salvara algunas partes de la casa con valor histórico, incluyendo dos miradores de acero con motivos náuticos de mediados del siglo pasado, una pared de ladrillo antiguo, una repisa de piedra caliza y otra de mármol.

Desde entonces, una de las hijas de Paul Simon, Lulu, ha estado acumulando rabia. Y esta semana no ha podido aguantar más. En un post compartido en Instagram Stories, Lulu ha escrito: «Gere compró la casa de mi infancia, prometió que cuidaría de la tierra como condición de su compra, y luego procedió a no mudarse nunca allí, para luego vendérsela a un promotor como nueve parcelas separadas». Y añade: «Por si alguien se preguntaba si todavía odio a Richard Gere, ¡lo odio!».

No contenta con eso, Lulu Simon remató su post mostrando una foto de Gere con imágenes de perros y un gato de fondo, a la que añadió un subtítulo que casi parece un conjuro: «Espero que mis mascotas muertas enterradas en ese patio trasero te persigan y atormenten, hasta que caigas en una locura lenta e implacable».

Lulu, que ha seguido los pasos de sus padres emprendiendo una carrera como vocalista, acabó borrando los mensajes. Pero ya era tarde: la prensa ya había hecho capturas de pantalla, de forma que ha sido noticia mundial por su indignación supina con Richard Gere, que en su momento justificó la decisión de mudarse a Madrid por motivos familiares.

«Para Alejandra será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura. Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo», dijo el actor. No obstante, a pesar de haber vendido la casa familiar de los Simon, Gere ha reconocido que él y su esposa planean mantener la residencia que les queda en Estados Unidos, concretamente «en el campo cerca de Nueva York», aunque no especificó dónde.

La casa de los Simon, descrita por Mansion Global como una finca de estilo campestre inglés, fue diseñada por el arquitecto Harold R. Sleeper. Cuenta con seis dormitorios, once cuartos de baño, patios con terrazas, piscina, jardines perennes, senderos por el bosque, un arroyo bordeado de rocas, un estanque natural y una cascada. Pero ahora la promotora inmobiliaria que la ha comprado planea demolerlo todo y dividir la finca en nueve terrenos baldíos, de entre 2,2 y 4,8 acres.

Se venderán vacíos, dando a los compradores la oportunidad de construir la casa de sus sueños desde cero. «Estamos muy ilusionados con este proyecto. Desde el principio, nuestro objetivo fue dar cabida a una amplia gama de intereses en la forma en que se desarrollaría la propiedad», dijo el director de proyectos de SBP Homes en un comunicado en abril.