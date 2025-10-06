La hija de Jesús Quintero recuerda a su padre tres años después de su muerte: «No siempre fue fácil»

Han pasado ya tres años desde que la voz de Jesús Quintero se apagó para siempre, el 3 de octubre de 2022. En el momento de su muerte, el famoso locutor tenía 82 años, estaba ingresado en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique (Cádiz) y sufría una afección respiratoria que le había obligado a pasar por quirófano tiempo antes.

La noticia de su fallecimiento fue un auténtico shock para familiares y personalidades cercanas al periodista, que no dudaron en acudir de forma masiva a su capilla ardiente, instalada en su tierra natal, San Juan del Puerto. Hasta allí se desplazaron amigos y compañeros como Fran Rivera, Isabel Gemio, Ismael Beiro o Juan José Padilla para despedir al onubense.

A pesar de que ya han pasado tres años desde ese triste momento, son pocos los que se olvidan del 'loco de la colina' y sus emblemáticas entrevistas entre humo y silencios. «Mientras el cuerpo aguante, exprime la vida» solía decir el emblemático periodista. Y es que nadie como él conocía el alma humana y tampoco nadie sabía cómo conseguir que sus invitados, algunos de los más famosos de nuestro país, se abrieran como nunca ante su micrófono para hablar de sus intimidades más secretas.

Durante este, el tercer aniversario de su muerte, muchos de los que le conocieron en vida quisieron recordar su figura tal y como era delante y detrás de las cámaras. Es el caso de su hija, Lola Quintero Bonet, que tuvo muy presente a su padre en un día tan emotivo para la familia de Jesús Quintero como es el 3 de octubre.

Lola, la hija de Jesús Quintero, recuerda a su padre en el tercer aniversario de su muerte

Esta aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su padre, al que sigue sintiendo muy cercano a pesar de su adiós. «Jesús Quintero, Perro verde, el loco de la colina, el vagamundo, el gatopardo…. Y mi padre. No siempre fue fácil», escribió la joven, fruto de su matrimonio con Joana Bonet.

«Hoy hace tres años que se fue. Recuerdo cuando me hacía 'entrevistas' de pequeña. Y la gran pregunta: 'Lola, ¿tú eres feliz?'. Te echamos de menos», le dedicó al 'loco de la colina' este pasado fin de semana.

pic.twitter.com/UJsTcSkvVR — Lola Quintero Bonet (@lolaquinterob) October 3, 2025

La publicación no tardó en convertirse en todo un muro de anécdotas para recordar la figura del periodista onubense, fallecido el pasado 2022. Un homenaje que la propia Lola quiso agradecer a los seguidores de su progenitor: «Gracias infinitas a todos por los comentarios, las anécdotas y tanto amor y respeto. Habéis hecho más liviano el día de hoy. Ojalá tenerle aquí para leerle cada uno de estos comentarios».

Gracias infinitas a todos por los comentarios, las anécdotas y tanto amor y respeto. Habéis hecho más liviano el día de hoy. Ojalá tenerle aquí para leerle cada uno de estos comentarios. — Lola Quintero Bonet (@lolaquinterob) October 3, 2025

Desde su fallecimiento, Lola y su familia no han dejado de dedicarle sentidos homenajes a su figura. De hecho, el pasado 2024 participó junto a su hermana Andrea en la producción de 'El loco. Los silencios de Jesus Quintero', un documental donde profundiza en la trayectoria profesional y en la vida personal del presentador, que incluye material inédito de sus entrevistas y archivos personales y familiares.