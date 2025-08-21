La hija de Hulk Hogan se abona a la teoría de la conspiración y siembra dudas sobre la muerte del luchador

El icónico luchador Hulk Hogan falleció el 24 de julio a los 71 años. Los primeros informes hablaron de un fallo cardíaco y después los forenses indicaron que padecía leucemia. Sin embargo, desde entonces se han alimentado numerosas teorías conspiranoicas para sembrar la duda sobre la causa de la muerte y la última ha llegado desde su propia hija, Brooke Hogan, con la que no se hablaba. Asegura que el secreto está en las cámaras de seguridad en poder de la policía.

Sus antecedentes de leucemia, un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos y provoca irregularidades en el ritmo cardíaco, se desconocían previamente. Pero la hija de Hulk Hogan tiene preguntas sobre las circunstancias de la muerte de su padre y las expresó en una extensa declaración en Instagram en la que publicó lo que sabe y las dudas sobre lo que desconoce sobre la muerte de su padre, señalando que compartió la información con su hermano Nick, «quien también está al tanto de todo».

Brooke Hogan asegura que ha recibido «llamadas legítimas de profesionales, desde policías hasta enfermeras, que supuestamente estuvieron con mi padre el día de su muerte, diciéndome que necesito ver las grabaciones de la cámara de seguridad y conseguir las grabaciones del 911 porque supuestamente contienen información que podría arrojar suficiente luz para cambiar el relato».

Las dudas de Brooke Hogan

La hija de Hulk Hogan advierte que esos profesionales la han animado a encontrar «respuestas específicas» hasta el día de hoy. «No tengo respuestas sobre si los funcionarios que me hablaron sobre lo que presenciaron transmitieron esta información a la oficina del médico forense. Y si lo hicieron, no sé por qué no se tuvo en cuenta», apunta.

Brooke Hogan admite que no tiene información sobre si su padre será incinerado ni cuándo será. Su hermano le dijo que se le realizará una autopsia, pero la hija de Hulk Hogan apunta que cualquier información de la autopsia se mantendrá en la más estricta confidencialidad.

Eso sí, Brooke Hogan se ha apresurado a matizar que «todas las grabaciones de las cámaras y las llamadas al 911 no están disponibles a través de la Ley de Libertad de Información» y que desconoce por qué están «retenidas». También cuestiona el hecho de que fuera el médico de cabecera de Hogan quien certificara la causa de su muerte. Mientras, recuerda que ella no tiene ningún control sobre el proceso y que «todo depende de la esposa de mi padre [Sky Daily]».

No se hablaba con su padre

La irrupción de Brooke Hogan sorprende por cuanto la prensa estadounidense apuntó que llevaba años distanciada con su padre hasta el punto de que quedó excluida del testamento, si bien ella ha negado tener algún problema con Sky Daily. «Tengo que confiar en que mi hermano esté haciendo todo lo posible por obtener respuestas. Al final, las respuestas serían geniales, pero nada de eso me devuelve la vida a mi padre. Y tengo las manos atadas», lamenta.

El Departamento de Policía de Clearwater está llevando a cabo una investigación por muerte. Según un comunicado de prensa previo, esta oficina no responderá preguntas sobre la investigación, aunque sí ha indicado que proporcionará información adicional cuando esté disponible.