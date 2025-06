Hiba Abouk se alía con Alejandro Sanz: «Hay fanatismos que van muy lejos»

Todo saltó por los aires esta semana cuando una fan de Alejandro Sanz aseguró que hace años mantuvo una relación «íntima y sexual» con el cantante que terminó convirtiéndose en una «terrible pesadilla». Primero respondió el artista, con punzantes insinuaciones, y ahora le ha llegado el apoyo de la actriz Hiba Abouk, quien ha destacado que «hay fanatismos que van muy lejos».

Es uno de los temas del momento. Ivet Playà acusó al cantante de presuntas conductas inhumanas y espionaje ocurridas en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49, añadiendo que estaba dispuesta a ir hasta el final. «Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad», contó en sus redes sociales. Y añadió: «Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso humano».

Alejandro Sanz no tardó en responder y aseguró que la joven le ofreció el pasado mayo invertir en unos negocios familiares suyos, pero «tras revisarlo con mis abogados, te dije que no». Y despachó así el asunto: «Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres tu camino y felicidad».

«Solo puedo decir cosas buenas de él»

Las reacciones se han sucedido y una de las más significativas ha sido la de la actriz Hiba Abouk, quien acudió a los premios Condé Nast Traveler en Madrid y aprovechó para realizar una encendida defensa del cantante.

«Yo creo que todo el mundo sabe que Alejandro Sanz es un gran amigo mío, con lo cual yo sólo te puedo decir cosas buenas de él. Es una persona maravillosa y creo que toda la gente que trabaja con él, que está con él y que son sus amigos lo pueden corroborar. Con lo cual, qué decir... Todo mi apoyo a Alejandro».

Para finalizar, la actriz exponía el difícil equilibrio entre los fans y los artistas, pues la línea que separa el respeto y la intimidación puede ser a veces muy fina. «Hay que hacerles caso en su justa medida, hay fanatismos que van muy lejos», ha observado Hiba Abouk antes de recalcar que ella nunca ha vivido una situación parecida a la que ahora atraviesa Alejandro Sanz.

¿Habrá nueva reacción de la fan?

«Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», ha sido el resumen que ha realizado Alejandro Sanz sobre el vídeo publicado por Ivet Playà en sus redes sociales.

Es la prudente forma que ha tenido el cantante de dar por zanjada la polémica, al menos por su parte y a la espera de conocer nuevas reacciones de su exfan, si es que estas llegan. Y todo coincide con un momento en el que algunos medios insinúan que la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez no atraviesa su mejor momento.