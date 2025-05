Hiba Abouk actualiza su situación sentimental tras su ruptura con Antonio Revilla: «Estoy centrada en mí»

En la tarde del lunes, y después de siete años sin acudir a una de las citas más solidarias del país, la actrizHiba Abouk posó ante las cámaras en la alfombra roja de la Gala Solidaria People in Red Barcelona 2025 y atendió a los medios para defender la causa que apoya y que reunió a cerca de 800 personas en el Museo Nacional d'Art de Catalunya. «Conozco muy bien de cerca la labor que hace el doctor Clotet, y hoy en día las enfermedades infecciosas que es el pan de nuestro de cada día y hay que estar eh muy al día y apoyar lo que se pueda», se refirió al trabajo de la Fundación Lucha contra las Infecciones, presidida por Bonaventura Clotet.

En conversación también con ABC, la intérprete no dejó escapar la oportunidad de sincerarse sobre qué causas sociales le preocupan. «Me quita el sueño la franja de Gaza. Me quita el sueño todo lo que está pasando ahí. Mucho dolor. Demasiado injusto y me tiene triste a diario», ha reconocido quien además no duda en compartir con la prensa que tiene un papel activo en la defensa de poner fin al conflicto.

Ahora, Hiba Abouk tampoco teme al pronunciarse sobre su vida sentimental y personal después de protagonizar recientemente el final de su relación con Antonio Revilla. Actualizando el punto en el que se encuentra, la actriz no esconde que vive un «momento muy tranquilo y muy bonito» en el que está «centrada en mí y en mis hijos» pero con el «corazón tranquilo». Y a pesar de tener reciente su ruptura, es la primera en defender que «una no se puede cerrar nunca al amor. Cuanto más te cierres, más la vida te va a sacudir. Yo 'go with the flow'» ha terminado haciendo referencia a la idea de dejarse llevar.

Fue el pasado mes de marzo cuando la prensa desvelaba que Hiba y Antonio habían decidido tomar caminos separados tras varios meses de romance. «Estamos muy enamorados. Es verdad que nunca lo había expuesto así, pero el amor ha llegado así a mi vida y me ha roto todos los esquemas de manera muy positiva», llegó a pronunciarse ella sobre el comienzo de su relación que no pudo superar la crisis que la prensa del corazón apuntó que atravesaron y que pudo ser el motivo del fin de su historia de amor.

Profesionalmente, el éxito acompaña a Abouk con la acogida del público que ha resultado después del estreno de la serie 'Eva y Nicole' que protagoniza junto a Belén Rueda. «Tuvimos un muy buen dato de audiencia para la primera emisión en abierto y espero que haya gustado mucho y que sobre todo siga creciendo la audiencia», ha reconocido quien solo tiene palabras bonitas para su compañera. «Ha sido de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera. Impone trabajar con una señora con tantas tablas, tanta experiencia, tan profesional, pero me lo puso todo muy fácil. Es una grandísima compañera, me ayudaba mucho y he aprendido mucho de ella», se ha sincerado sobre su vínculo laboral con Rueda.