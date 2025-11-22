La herencia de Michael Jackson, una guerra a muerte por la fortuna del Rey del Pop

Michael Jackson amasó en vida uno de los mayores patrimonios de la historia del mundo del espectáculo.Y cuando hay tanto dinero de por medio, la fortuna siempre tiene dos caras. Se disfruta de la riqueza y el lujo, pero gestionar cantidades tan ... desorbitadas también puede ser un quebradero de cabeza y, peor aún, puede suponer un eterno litigio legal para los herederos.

Al Rey del Pop le han ocurrido las dos cosas. En sus últimos años de vida gastó más de la cuenta llevando su saldo a números rojos, y cuando murió en 2009, a pesar de que su patrimonio total estaba valorado a unos 1.000 millones, su cuenta tenía una deuda de cerca de 500 millones de dólares. De manera que quedaron otros 500 que se dividieron entre la madre del artista (que se llevó un 40%), sus hijos Paris, Prince y Bigi (otro 40% a repartir entre los tres) y donaciones solidarias (el 20% restante).

La gestión del patrimonio quedó en manos de dos albaceas: el abogado John Branca y el ejecutivo de A&R John McClain, quienes se han encargado de dirigir los asuntos y negocios de Jackson durante estos dieciséis años desde su muerte. Y a la vista de los resultados, hicieron un trabajo excelente.

Lo primero que hicieron fue saldar la deuda poniendo a la venta algunos de sus activos más jugosos, como los derechos de publicación de la música de los Beatles que Jackson adquirió originalmente en 1985, y que se vendieron a Sony en 2016. El rancho Neverland se vendió en 2020 por 22 millones de dólares al multimillonario Ronald Burkle, amigo y asesor de la familia Jackson, y en 2024 también se vendió el 50% del catálogo musical del artista a Sony.

Estos gestores también maniobraron para sacar mejor provecho de los derechos de autor de la mitad del repertorio que aún controlaban, así como de los derechos de activos como el espectáculo de Broadway 'MJ the Musical', y ahora con la próxima película biográfica 'Michael'. Con todas estas operaciones, Branca y McClain han conseguido convertir la deuda de 500 millones en un saldo positivo de 2.000 millones.

Gracias a eso, los herederos del cantante han podido disfrutar de la riqueza generada por su padre. En 2021, los gestores del patrimonio de Jackson tuvieron que presentar un informe contable ante el tribunal de cuentas de Estados Unidos, en el que se desvelaba que los ingresos generados durante ese año fiscal superaron los 46 millones de dólares.

Gracias a ese informe, se pudo saber cuánto se llevan al año los tres hijos del cantante así como su madre Katherine, en función de su participación en dichos negocios. Paris recibe unos tres millones, su hermano mayor Prince obtuvo 2,1 millones de dólares, y el menor, Bigi, recibió más de un millón. Katherine, por su parte, sacó algo más de dos millones.

Las profesiones de los hijos

Paris ha ganado también su propio dinero con su trabajo en varios campos. En el ámbito musical firmó con Republic Records y ha realizado giras como telonera de bandas consagradas, y en el mundo de la moda ha diseñado para marcas de renombre. Se estima que actualmente tiene unos 90 millones de dólares, de los cuales 65 serían de herencia y el resto de su propio trabajo.

La fortuna de Prince, que asciende a unos 100 millones, ha sido construida con la herencia y con las ganancias de sus negocios en el mundo del entretenimiento (tiene una productora audiovisual) y sus inversiones en start-ups tecnológicas; y Bigi, por su parte, tiene una cantidad similar que suma la herencia y sus ingresos por sus inversiones en el mundo de la producción cinematográfica y sus apariciones televisivas en diferentes programas y reality-shows.

El dinero de la herencia sigue fluyendo, y a pesar de eso, en los últimos tiempos han ido surgiendo diferentes conflictos. En marzo de 2024, Bigi (que fue el bebé que Michael asomó por una ventana, en una de sus imágenes más polémicas), presentó una solicitud para impedir que su abuela Katherine utilizara fondos de la herencia para emprender una batalla legal contra Sony e impedir la venta del catálogo, algo que según ella iba en contra de los deseos de Michael. Katherine perdió esa batalla, ya que la venta se cerró por 600 millones de dólares.

Pero la tensión explotó el pasado julio, cuando Paris inició una guerra legal que comenzó denunciando a los albaceas por «hacer pagos irregulares» y «desviar fondos» de forma ilícita, y que ahora ha entrado en una nueva fase con otra demandas que argumenta que la actuación de Branca y McClain ha ido más allá de la negligencia y que han abusado de sus cargos para enriquecerse ilícitamente.

Para colmo, los propios Branca y McClain han asegurado que actualmente también están lidiando con otros «problemas», relacionados con una de las exesposas del Rey del Pop (sin especificar cuál), que se estaría escaqueando de la parte que le corresponde del pago de sus honorarios legales.

En cualquier caso, no parece que los gestores estén haciendo un mal trabajo porque según Forbes, de los 46 millones que generó la marca Michael Jackson en 2021, se ha pasado a 100 en este 2025. Y cuanto mayor sea el pastel, más cruenta será la guerra.