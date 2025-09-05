La herencia envenenada de Michu: más deudas que bienes

Tras casi dos meses de su fallecimiento, la herencia de Michu, expareja de José Fernando Ortega y madre de la pequeña Rocío, sigue dando qué hablar. El pasado miércoles su hermana Tamara reapareció en el plató de 'TardeAR' para hablar de las últimas voluntades de la fallecida y reveló que Michu «contaba con más deudas que bienes», dejando entrever la difícil situación en la que queda ahora su madre, Inmaculada, heredera universal según el testamento.

En tanto, la periodista Sandra Aladro desveló en 'Vamos a ver' los detalles de su patrmionio: «Al hablar de bienes y legado parece que estamos hablando de una herencia abundante, pero es muy modesta. Hablamos de un piso que era herencia de su abuelo y les compró su parte a su padre y a su hermana pagándoles a cada uno 6.000 euros. Es un apartamento de 36 metros cuadrados en Arcos de la Frontera (Cádiz). Es una propiedad muy modesta que ella pagó sin pedir hipoteca, no tiene ninguna carga», explicó la colaboradora.

Junto a ese pequeño inmueble, Michu dejó un coche y una moto que aún no estaban pagados. «No hablamos de nada más. Este es el patrimonio de Michu. A partir de ahí, hay otra parte, que es de la que habla Tamara, que son esas deudas, aunque eso no lo he podido confirmar. En ese caso, las deudas serían mayores que los bienes», añadió Aladro en directo.

Los problemas económicos forman parte de esta herencia. Tamara ha insistido en varias ocasiones en que su hermana acumulaba importantes sanciones: «Más de 8.000 euros en multas de tráfico. La casa tiene un valor catastral de unos 9.000 euros, pero está en la parte histórica del lugar, y a la hora de vender se podría obtener un precio mayor», reveló en 'TardeAR'.

GTRES

Además de esas multas, existirían otros pagos pendientes con Hacienda. «Ella en ningún momento dijo que estuviese zanjada», añadió Tamara en ese mismo programa, donde reconoció que ni ella ni su madre han podido ver aún el contenido completo del testamento, sino que conocieron parte de la información «por televisión» y por un documento de una aseguradora.

La situación deja a la madre de la fallecida en una encrucijada: aceptar una herencia que podría implicar hacerse cargo de unas deudas superiores al valor de los bienes, o renunciar a ella para no arrastrar los problemas financieros de su hija. «Si aceptas, te quedas con lo bueno y con lo malo», recordó Carmen Borrego en 'Vamos a ver', ante la posibilidad de que la familia tenga que rechazar el legado.

Inmaculada, por su parte, ya manifestó en declaraciones a la prensa que su deseo sería destinar todo lo que herede a su nieta Rocío: «Si fuera por mí, yo se lo pondría a Rocío, porque es la que necesitará un techo el día de mañana. Yo pensaba que era para su hija todo».

De momento, las incógnitas siguen abiertas. La lectura oficial del testamento todavía no se ha producido y, mientras tanto, el legado de Michu se convierte en un nuevo foco de tensión familiar. Un modesto piso, un coche y una moto inacabada de pagar podrían transformarse en una pesada carga que lastra aún más el duelo de los suyos.

Más temas:

Famosos