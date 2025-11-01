Heidi Klum se convierte en una terrorífica medusa para su fiesta de Halloween

Heidi Klum lo ha vuelto a hacer. La modelo alemana, fiel seguidora de Halloween, ha sorprendido a los invitados a su fiesta llena de verdes escamas y con un aspecto completamente irreconocible. Con el pelo lleno de culebra, ojos y lengua de reptirl y ... unas manos más parecidas a las de un cocodrilo, Klum se ha vuelto a coronar este año como la reina de esta noche del terror.

Desde el año 2000, Heidi Klum hace de la fiesta tradicional de Halloween el día más importante de su año. La modelo va más allá de lo puramente lúdico y convierte este día en la mejor plataforma de autopromoción, pues cada 31 de octubre el mundo entero fija la mirada en ella.

Tal y como ella misma aseguró, esta nueva 'tradición' comenzó en su empeño de satisfacer sus ganas de fiesta. Dado que no encontraba ninguna celebración a lo largo del año a la altura de sus aspiraciones para poder lucirse como ella quería, decidió oficiar convertirse en la organizadora de sus propios saraos haciendo lo que más le gusta, disfrazarse: «Hace años comprobé que en Nueva York no había una sola fiesta de Halloween a la que me muriera de ganas por ir, así que decidí que yo tenía que ser la anfitriona. Tenía que darlo todo», declaró en su día.

Pues este año no iba a ser menos. La germana ha compartido en sus redes varios vídeos del proceso de transformación, que ha tardado horas y ha sido diseñado por el maquillador Mike Marino. Desde la base de maquillaje verde de su rostro hasta las escamas que van adheridas a su piel o cómo le ayudan a ponerse las lentillas para que sus ojos dejen de ser humanos.

Este año, la propia Klum advirtió de que su disfraz sería «extradesagradable» y de que daría «mucho miedo», y no ha defraudado. Con un talento muy particular para disfrazarse, la germana ha convertido su reunión anual en una oportunidad para sacar partido a sus virtudes físicas. «La anfitriona debe ser la más exagerada en los disfraces porque así los invitados se sienten obligados a participar de la fiesta. Mi deseo siempre fue que todos mis invitados me siguieran, hasta ahora ha funcionado porque la gente se ha vuelto cada vez más escandalosa con sus disfraces», dijo Klum a la revista Hollywood Reporter en el 2018.

Así, en las últimas ediciones -hizo un parón de dos años por la pandemia del covid-, se la ha podido ver de gusano gigante, pavo real, mujer lobo o Jessica Rabbit. Este año, la medusa Klum ha vuelto a ser la reina de la noche en el Hard Rock Hotel.