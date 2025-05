Harry Styles: todos los detalles de su nueva novia, Emily Ratajkowski

La actriz y directora Olivia Wilde (38 años) y el músico y actor Harry Styles (28 años) rompían tras dos años de relación. La pareja se conoció en el rodaje de 'No te preocupes, querida' , película que ella dirigía y él protagonizaba.

Fuentes cercanas aseguraban que la ruptura había sido amistosa y que «siguen siendo muy amigos», la misma fuente aclaraba que «en este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados. No hay mal ambiente entre ellos, Harry no ha dejado a Olivia, ni viceversa», contaba otra fuente a Page Six. «Esta ha sido la relación más larga que ha tenido Harry, así que claramente tienen un vínculo especial», añadía. «Es imposible tener una relación cuando el próximo año él está en todos los continentes y Olivia tiene su trabajo y sus hijos».

Ahora, el cantante ha vuelto a ser noticia, tras dejarse ver con la modelo Emily Ratajkowski. Ambos eran vistos por las calles de Tokio besándose apasionadamente. En las imágenes se observa que la pareja no tiene ningún reparo en besarse en público. Incluso hay varios videos que dan prueba de la complicidad que hay entre ellos.

¿Quién es Emiliy Ratajkowski?

Emily Ratajkowski es una modelo y actriz británica. Nació en Londrespero sus padres se trasladaron a EE.UU. cuando ella no era más que una niña, así que creció en San Diego (California) y pasó muchos de sus veranos en Palma de Mallorca.

Comenzó su carrera como modelo tras acabar sus estudios universitarios. En el 2013 apareció en el vídeo del tema 'Blurred Lines' de Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I., uno de los más virales y polémicos de ese verano. «Cada día recibo un millón de proyectos que parecen muy interesantes, pero que no puedo aceptar porque, a la larga, no serían buenos para mi carrera. Estoy intentando encontrar un equilibrio. Si poso en una campaña de bañadores en plan sexy, después trato de elegir un trabajo con más estilo. También en el cine: busco interpretar papeles importantes. No pretendo ser una modelo que sale en películas, ni una actriz que sólo hace campañas de publicidad», comentaba.

Se casó con Sebastian Bear-McClard, en una ceremonia privada en el juzgado en febrero de 2018, dos semanas después de hacer pública su relación. En 2020 compartían la noticia de que iban a ser padres en la revista VOGUE. «Cuando mi marido y yo le hemos contado a nuestros amigos que estoy embarazada, la primera pregunta que me hacen siempre después de darme la enhorabuena es si sé qué quiero tener. Pero a nosotros nos gusta responder que eso es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla 18 años y nos lo haga saber», declaró la modelo. El 8 de marzo de 2021, nacía el primer hijo de la pareja, Sylvester Apollo Bear.

Tras meses de infidelidades por parte de Sebastian, la modelo decidía separarse de su marido en 2022. Una fuente cercana a Emily aseguraba: «Sí, la engañó. Es un infiel en serie. Es asqueroso. Es un perro«.

El mismo año la modelo confesaba que había sido agredida sexualmente por el reputado fotógrafo Jonathan Leder durante una sesión de fotos. Comenzó la sesión en ropa interior, pero después el fotógrafo insistió en: «Probemos desnudos ahora». «Me habían hecho fotos desnuda muchísimas veces antes. Me sentía segura estando desnuda, sin miedo y orgullosa. Sin embargo, en el momento en que dejé caer mi ropa, una parte de mí se disoció. Había bebido tanto vino que comencé a ver puntos negros gigantes que se expandían y flotaban frente a mis ojos. No recuerdo habernos besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí. Más y más fuerte y empujando y empujando como si nadie me hubiera tocado antes o desde hacía mucho. Podía sentir mi forma y mis crestas, y realmente dolía mucho. Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras» confesaba la modelo.

En agosto de 2022, los rumores de romance entre Brad Pitt y Emily eran cada vez más fuertes. Pitt habría «invitado a salir» a Emily y ella habría aceptado porque «siempre ha pensado que Pitt es guapo y tal y como lo veía, ¿qué tenía que perder?». aseguraba una fuente cercana a la modelo. Aunque la relación no duró mas que unas cuantas citas. Ella misma dejaba claro, tras el divorcio con el padre de su hijo , en un vídeo de TikTok, que estaba lista para volver a salir con alguien. ¿Será Harry Styles del definitivo?.