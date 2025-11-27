Suscribete a
Hallan muerto al hijo de Jackson Browne, el modelo y actor Ethan Browne

Tenía 52 años y por el momento no se ha informado de la causa del fallecimiento

Jackson Browne prepara una «rumba californiana» dedicada Barcelona

Ethan Browne, junto a su padre Jackson
Ethan Browne, junto a su padre Jackson
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Horribles noticias para Jackson Browne, uno de los cantautores estadounidenses más queridos aquí en España. Su hijo mayor, el modelo, actor y músico Ethan Browne, ha fallecido a los 52 años por causas que, por el momento, se desconocen.

Según informó el veterano ... artista en su página de Facebook, Ethan falleció en la mañana del martes. «Con profundo pesar, informamos de que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su domicilio y falleció. Pedimos privacidad y respeto para la familia en estos momentos difíciles. No hay más detalles disponibles por el momento».

