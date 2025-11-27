Hallan muerto al hijo de Jackson Browne, el modelo y actor Ethan Browne

Horribles noticias para Jackson Browne, uno de los cantautores estadounidenses más queridos aquí en España. Su hijo mayor, el modelo, actor y músico Ethan Browne, ha fallecido a los 52 años por causas que, por el momento, se desconocen.

Según informó el veterano ... artista en su página de Facebook, Ethan falleció en la mañana del martes. «Con profundo pesar, informamos de que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su domicilio y falleció. Pedimos privacidad y respeto para la familia en estos momentos difíciles. No hay más detalles disponibles por el momento».

Ethan trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizrahi y actuó en películas como 'Hackers' (protagonizada por Angelina Jolie) o 'Raising Helen' (protagonizada por Kate Hudson) y en la serie de televisión 'Birds of Prey'.

En 2022 también había iniciado su carrera musical publicando su álbum de debut, 'Right Before Your Eyes', como parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert. También fue el fundador de Spinside Records, un sello perteneciente a la compañía discográfica de su padre, Inside Recordings.

Nacido el 2 de noviembre de 1973, Ethan era hijo de Jackson y la modelo Phyllis Major, y en 1974, con tan solo seis meses, apareció en la portada de la revista Rolling Stone junto a su padre. Al cumplir los dos años ocurrió un suceso del que no tuvo consciencia al ser muy pequeño, pero que marcaría su vida: cuatro meses después de casarse con su padre, su madre se suicidó.

Ethan tenía tres hijos, y su padre Jackson habló así sobre su faceta familiar: «Ethan es un gran padre. Es un gran hijo, un gran hombre. Me encanta verlo con sus hijos. Cuando lo veo en sus películas, modelando, con su hija y siendo un gran padre, me siento muy orgulloso. Me hace sentir que he hecho algo realmente bueno en mi vida».

Jackson Browne, que tiene otro hijo llamado Ryan fruto de su matrimonio con Lynne Sweeney (de quien acabó divorciándose), habló así sobre la paternidad y su relación con los dos: «Solo tenía dos cosas que esperaba poder combinar: ser compositor y padre. Y lo veía así: si solo tengo que ser padre, espero saberlo y simplemente hacerlo. Pero la vida no es así y no recibes una notificación por correo diciendo que la estás cagando como padre. Los errores que he cometido como padre todavía me acompañan. Pienso en ellos con bastante frecuencia. No es que no lo intentes todo el tiempo. No es que yo no lo intentara entonces. Simplemente estás distraído con otras cosas y algunas cosas no se te ocurren. O tal vez ignoras los consejos que deberías haber seguido, por exceso de confianza».

Amigo de España

La relación de Jackson Browne con España viene de lejos y ha sido muy intensa. Tiene una casa en Barcelona que visita a menudo a lo largo del año, e incluso dedicó una canción a la ciudad, 'A song for Barcelona', que compartió en 2020 durante el confinamiento.

En 2010 publicó un disco llamado 'Love is strange' que estaba dedicado íntegramente a su gira española de 2006, en el que colaboraron Luz Casal, Kiko Veneno, Javier Mas y Carlos Núñez, a los que llamó sus «maestros» en una entrevista de ese mismo año: «Somos amigos y más que en el escenario, he aprendido de ellos en mis visitas a España o cuando han venido a verme a California».

También es viejo amigo y colaborador de Los Secretos. Participó en la versión del tema de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, 'Solo pienso en ti' que se incluyó en el disco de Enrique Urquijo y Los Problemas, 'Desde que no nos vemos', de 1998, y fue uno de los invitados de lujo que participaron en la grabación del disco 'Solo para escuchar' en 2002. También compartió escenario con ellos en el concierto celebrado en el Wizink Center de Madrid en 2018, dentro de la gira 'Una vida a tu lado'.

«Adoro España y la mayor parte del tiempo lo paso allí, aunque visito amigos en Vigo o Bilbao», decía en una entrevista con La Razón en 2021. «Creo que la manera de disfrutar de la vida que tenéis vosotros, los americanos nunca la tuvieron o la han olvidado, así que voy a esforzarme, porque la mayor parte del tiempo ni lo intento. Estoy muy interesado en vuestra historia. Sé algo de la Reconquista de «los moros» y eso os hace especiales e interesantes».