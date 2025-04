Habla el entorno más cercano de Hiba Abouk: «Está destrozada»

Desde que el futbolista Achraf Hakimi (24 años) fuese investigado por presunta violación a una joven en Francia, su mujer, la actriz Hiba Abouk (36), no solo no se ha pronunciado al respecto, sino que como si se la hubiese tragado la tierra, ha desaparecido y no ha vuelto a publicar nada en su perfil de redes sociales. Es más, se rumorea que la intérprete incluso habría borrado de su Instagram parte de las fotografías que había publicado con el padre de sus hijos e incluso se estaría planteando el divorcio.

Esta semana, Hiba Abouk ha reaparecido por fin tras su viaje de vacaciones junto a sus hijos -Amín, de tres años de edad, y Naím, de tan solo un año- en Dubái y en medio de la imputación a su marido. Pero no ha regresado a la vivienda que comparte con el futbolista en París, sino que ha aterrizado en Madrid, en un intento por huir de la presión mediática.

Este miércoles, la revista 'Semana' publica unas declaraciones realizadas por el entorno más cercano de a actriz española de origen tunecino y libio en las que aseguran que «lo está pasando fatal. está destrozada. No es plato de buen gusto que el nombre de tu pareja esté en boca de todo el mundo por un delito tan grave como este» y añaden que «no da crédito a todo lo que está pasando».

El que sí se ha pronunciado ha sido el propio jugador del Paris Saint-Germain y lo ha hecho a través de uno de sus mejores amigos que informó al programa de televisión 'Fiesta' que Achraf Hakimi le había dicho que «le habían tendido una trampa» y que «se sentía engañado».