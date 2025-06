Gunilla von Bismarck: «La vida sigue, será triste el primer verano sin Luis»

AMPARO DE LA GAMA Marbella 08/06/2025 a las 05:52h. Compartir Copiar enlace

Gunilla ya está en Marbella y se da como inaugurada oficialmente la época estival en la ciudad, con la condesa más codiciada de Europa. La aparición pública en Marbella de la aristócrata alemana, marca todos los años el pistoletazo de salida estival de 'La ciudad del canto sin dueño'. Para esta salida escogió la exposición de su «consentido» Hubertus de Hohenlohe, 'Peinture Trouvée', una muestra abstracta muy personal del hijo del príncipe Alfonso, que reunió a toda la aristocracia marbellí y celebridades de la ciudad.

La reina de la jet, la abanderada de la 'belle epoque' marbellí, sigue poniendo en el mapa Marbella y marca calendario. Ella lo sabe: «Estaba en Suecia pasando un tiempo, pero llega esta época y no me pierdo Marbella. Este va a ser mi primer verano sin Luis [Ortiz Moreno]. Duro porque le echo mucho de menos. Era mi todo, y cada día que pasa me dio más cuenta de ello. Ahora me distraen muchos mis nietos y llegar a sitios como esta exposición, donde todo el mundo me demuestra su cariño. Creo que la nostalgia es buena porque es muestra de que has vivido muchas cosas, pero sobre todo porque te enseña que aun las quieres seguir viviéndolas».

Son nuevos tiempo donde Gunilla se coge su 'mini cooper' y arriba a las fiestas con esa autonomía que siempre la ha caracterizado. Hubertus, ¿qué cuadro me aconsejas que me compre? Para el hijo del fundador de Marbella, Gunilla es una institución: «Para mí ella es familia», dice Hubertus a ABC, «no está mi madre, a la que le dedico esta exposición, pero esta Gunilla». La exposición en la Galería Isolina fue todo un éxito, este nuevo formato, fue muy celebrado: «Hay que traer más cultura a Marbella, no tanta frivolidad y si más arte», reivindica el noble.

A través de una serie de fotografías de gran formato, Hohenlohe ha convertido objetos comunes—papeles arrugados, tejidos abandonados, pigmentos secos—en obras de sorprendente riqueza visual. Inspirado por el concepto de 'Objet Trouvé', «solo he querido mostrar un universo en el que la pintura no se crea, sino que se encuentra, guiada por el azar, el tiempo y el abandono. Son imágenes, llenas de textura, que borran los límites entre fotografía, pintura y escultura».

Como es habitual en las exposiciones de Hubertus, las mujeres le apoyan incondicionalmente. La primera la suya, Simona Gandolfi, que nos dice «¿Cómo no? Soy su primera fan. Tengo la suerte de tener al mejor artista en casa y al hombre más excepcional». Entre el elenco de amigas estaba Brigitte Nielsen, que habló con ABC para contarnos que ya está totalmente ubicada en Marbella con casa nueva. Ella y su esposo son ya algunos de los rostros habituales en el escenario costero: «Todos estamos aquí felices. Frida cada día crece más y empieza también a aprender español. Ahora termina el cole y le esperan unas bonitas vacaciones con mis otros hijos que también vendrán a casa este verano». La mujer del entrenador del seleccionador nacional de Baloncesto Sergio Scariolo, es otra de las «superfans» de Hubertus. «Nos hicimos muy amigos en el tiempo que Sergio estaba de entrenador en Italia, y desde entonces somos mejores amigos. Hubertus también estará en nuestra gala de la Fundación Cesare Scariolo, que celebramos en Villapadierna el día 28 para recaudar fondos para los niños con cáncer». La última en llegar al evento fue la argentina Valeria Maza con su marido, que se apuntó al «Bravo por Hubertus» cuando vio la exposición.

Los veranos en Marbella siempre empezaban en el mes de julio, pero este año junio ya hace historia y se lo está llevando todo. El jueves, la familia del conocido empresario, creador de Sierra Blanca, Pedro Rodríguez, celebraba su gala anual en La Cabane de los Monteros, con Antonio Banderas y su pareja Nicole Kimpel como principales invitados.

La Fundación Sierra Blanca, recaudó más 500.000 en esta noche de solidaridad bajo el lema: «Inspira el cambio y transforma vidas». Antonio, en una pequeña charla con ABC, significó que: «Este verano apenas apareceré por aquí porque tengo varios rodajes fuera. Uno de ellos en Londres, hay que trabajar mucho fuera para poder costear los proyectos que hacemos aquí en Soho en Málaga». El actor estuvo a escasos metros de la casa que se está construyendo en Marbella en la urbanización Los Monteros: «Ahora solo son pilares de cemento, no he visitado ni las obras…. ahora estará todo legalizado con el nuevo proyecto». La gala se presentó como mucho más que un acto filantrópico: fue un punto de encuentro para consolidar un movimiento solidario en fundaciones como Lágrimas y Favores de Antonio Banderas o a apoyar a quienes más lo necesitan, a través de entidades como Cáritas Diocesana de Marbella, que estuvo representada por la viuda de Arturo Fernández, Carmen Quesada, o la Fundación Cesare Scariolo, con Sergio Scariolo a la cabeza.

