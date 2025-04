La guerra entre Ferragni y Fedez se lía: una influencer asegura haber tenido un romance con el rapero en una «relación abierta»

Igual lo de «guerra» comienza a quedarse corto en el conflicto abierto entre Chiara Ferragni y Fedez, una batalla que ahora eleva el tono con la aparición estelar de una famosa influencer italiana que asegura que tuvo un idilio con el rapero cuando este todavía estaba casado con la influencer. El matiz: era una «relación abierta». O al menos eso es lo que asegura la nueva protagonista.

Por más que lo intenta, a Chiara Ferragni le hacen menos caso que a una vaca pastando. Hace menos de una semana pidió en sus redes sociales a su exmarido y a los medios que dejasen de hablar sobre ella y solicitó una tregua por el bien de los niños. «Yo estoy tratando de seguir adelante, a pesar de todo, y solo quiero mantenerme fuera de estos juegos. Estoy cansada de sufrir ataques gratuitos, chismes infundados y rumores venenosos», imploró.

Todo esto llegaba después de verse envuelta en una guerra entre Fedez y su examigo Tony Effe, otro rapero, con quien supuestamente ella tuvo un lío. «Creo que ha llegado el momento de poner un punto final a todo esto y poder vivir serenamente, sin ser arrastrada a situaciones que no me pertenecen ni hoy, ni nunca más», escribió la afligida muchacha en Instagram.

La aparición estelar de Taylor Mega

Sin embargo, en Italia no se habla ahora de otra cosa que de una entrevista protagonizada por Taylor Mega, una modelo e influencer que entre 2018 y 2019 tuvo una relación con el mismísimo Tony Effe y que en esa misma época, en la que era tan activa, habría tenido también un idilio con el propio Fedez mientras este estaba casado con Chiara Ferragni.

Para liarlo todo más, la tal Taylor Mega ha advertido que todo se produjo en el contexto de una «relación abierta», por lo que cualquier asunto entre Ferragni, Fedez, Effe y ella misma estaba prácticamente permitido, ya que todo eran «relaciones abiertas».

«No se puede hablar de deslealtad si se trata de una pareja abierta. Ellos tenían sus concesiones, la exclusividad no existía en esta pareja conocida por todos. Podéis investigarlo», afirma Taylor Mega en una entrevista al programa de televisión «Le Iene».

«No siento pena por Chiara»

Mega asegura que su romance con Fedez, que se desarrolló cuando ella «no estaba comprometida», fue «una historia más física y pasional» que una relación sentimental en sí. Es decir, un asunto de cama y contacto físico más que espiritual. Y también matiza que ella no tuvo nada que ver con la separación de la pareja. «Recordad que si dos personas están bien unidas, es difícil que entren otras en su mundo», es su peculiar argumento.

Lo que también ha dejado claro la nueva invitada a la fiesta es que no traga a Chiara Ferragni. «No siento pena por Chiara porque no me gusta la gente que no es coherente. Muchas personas en las redes no lo son y no muestran su verdadero ser», ha confirmado.

Posteriormente, le preguntan a Megan Taylor si le interesa «arreglar» su relación con Ferragni, con quien alguna vez tuvo cierta amistad, si es que esta existe en este tipo de relaciones y mundillo. Y esta señala que no se siente demasiado interesada en hacerlo porque «hay historias difíciles y complicadas». Y tanto.

Más temas:

Instagram

Italia

Músicos

Influencers