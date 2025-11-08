El guardarropa eterno de Isabel II verá la luz en Buckingham: un homenaje al estilo que marcó una era

El Palacio de Buckingham prepara una de sus exposiciones más esperadas: un viaje por siete décadas de historia a través de la moda y el inconfundible estilo de Isabel II. Será entre abril y octubre de 2026 que el público podrá adrentarse en ... el universo textil de la soberana, en una muestra que reunirá más de 200 prendas de la madre de Carlos III.

Bajo el nombre de 'Reina Isabel II: su vida con estilo', la exposición revelará desde los vestido de gala que la acompañaron en actos oficiales hasta los pañuelos que lucía durante sus paseos privados en Balmoral. «Su guardarropa era una lección magistral de simbolismo, costura y artesanía británica», aseguró Caroline de Guitaut, comisaria de la muestra.

El evento contará con la colaboración de destacados diseñadores británicos como Erdem Moralıoğlu, Richard Quinn y Christopher Kane, quienes aportarán su visión sobre la influencia de la reina en la moda actual. Precisamente, el último en mención aseguró que «las prendas de la reina cuentan la historia del Reino Unido y de la evolución de su identidad a través de la moda«, una idea que servirá de hilo conductor en las diferentes salas de la muestra.

Uno de los trajes emblemáticos de Isabel II redes

En tanto, el Royal Collection Trust, responsable de la organización, adelantó que aproximadamente la mitad de las piezas se mostrarán por primera vez. Entre ellas figuran auténticos tesoros del archivo real, como el vestido de novia diseñado por Norman Hartnell en 1947, confeccionado con seda y bordado con cristales y perlas, o el majestuoso vestido de coronación de 1953, símbolo de una nueva era para la monarquía británica.

Los trajes expuestos d.r.

También se exhibirán creaciones emblemáticas de distintos momentos de su vida pública: el vestido azul que lució en la boda de su hermana, la Princesa Margarita, en 1960, o el vestido verde que llevó en el banquete ofrecido al presidente estadounidense Dwight Eisenhower en 1957. A estas piezas se suman atuendos más cotidianos, como trajes de equitación, abrigos de campo o un impermeable de plástico transparente creado por Hardy Amies en los años sesenta, considerado entonces toda una innovación estética.

Con 'Reina Isabel II: su vida con estilo', el Palacio de Buckingham no solo abrirá sus puertas, sino también los armarios más emblemáticos de la historia reciente del Reino Unido. Un homenaje a la mujer que, con aguja, hilo y diplomacia, vistió el siglo XX con discreción y majestuosidad.