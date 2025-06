El grupo de WhatsApp que une a las herederas europeas: «Hay cosas sencillas que son diferentes para nosotras»

Son chicas jóvenes que, como bien demostró la fotografía de la Princesa Isabella de Dinamarca por su cumpleaños, no sueltan el móvil. Como el resto de personas de su generación, han crecido con las redes sociales muy presentes en su vida, incluso aunque ellas no pudieran usarlas como las usan sus amigos y compañeros de colegio. Por eso no debería extrañar que la Princesa Elisabeth de Bélgica (de 23 años), la Princesa Ingrid de Noruega (de 21) y Amalia de los Países Bajos (de 21) tengan un exclusivo grupo de WhatsApp.

Así lo ha desvelado el corresponsal 'royal' Wim Dehandschutter a la revista 'The Australian Women's Weekly'. Supuestamente, fue la Princesa de Orange quien le desveló esta información al periodista diciendo: «Estamos en contacto porque estamos viviendo una vida muy específica y no necesitamos mucha explicación para entendernos entre nosotras». Un grupo en el que las tres chicas podrían desahogarse y admitir sus dudas e inseguridades, sus retos y orgullos, con otras personas que las entienden no solo por su edad, también por su posición.

«Puedo hablar con Elisabeth e Ingrid sobre cosas sencillas de la vida que son difíciles, diferentes para nosotras. Amistades, privacidad o redes sociales. Hablamos sobre cómo lo gestionamos», añadió Amalia de los Países Bajos al mencionado corresponsal. Aunque el periodista menciona que la Princesa Leonor puede formar parte también de este exclusivo grupo de herederas, no está claro. Quizás también por las circunstancias, puesto que la formación castrense de la Princesa de Asturias podría no ser especialmente compatible con el uso del teléfono. Otros futuros Reyes y Reinas como Christian de Dinamarca (19) no parecen formar parte, o al menos no se cita en el referido artículo.

Esta relación entre futuros herederos al trono, sin embargo, se ha hecho evidente en los últimos años a medida que han ido cumpliendo la mayoría de edad. Cuando Ingrid Alexandra de Noruega celebró su cumpleaños lo hizo en una fiesta multitudinaria a la que acudieron Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica, las tres luciendo tiaras. También estuvieron la pequeña Estelle de Suecia y Charles de Luxemburgo, aunque este último apenas era un bebé.

Los herederos europeos en el cumpleaños de Christian de Dinamarca DET DANSKE KONGEHUS

Una ocasión que se repitió poco después por el 18 cumpleaños de Christian de Dinamarca, en donde una vez más las tres princesas posaron con sus tiaras. Estelle era la única excepción por su corta edad, puesto que este pasado mes de febrero ha cumplido los 13 años. En esta ocasión, el heredero de Luxemburgo no acudió. A ninguna de las citas ha acudido la Princesa Leonor, que por el momento solo ha tenido una cita oficial en el extranjero y ha sido en solitario, cuando visitó Portugal el pasado verano.

Pero hay otros indicios de la buena relación de la Casa Real española con el resto de monarquías europeas. Especialmente con la Familia Real neerlandesa. La Princesa Leonor y la Princesa Alexia de Orange coincidieron en el UWC Atlantic College de Gales, aunque se desconoce qué relación había entre ellos. Lo que sí se sabe es que, cuando Amalia de los Países Bajos pasó un año en Madrid, los Reyes neerlandeses ofrecieron su agradecimiento a Don Felipe y Doña Letizia. Por lo tanto, está clara la conexión y cercanía entre ambas Casas Reales, que probablemente mantengan un contacto fluido no solo en lo que respecta a cuestiones de Estado sino también a sus situaciones familiares.