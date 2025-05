La gran prueba de amor de Borja Moreno, el novio de Victoria Federica, por ella

No ha quedado medio de comunicación de sociedad sin hacerse eco del hecho de que el pasado fin de semana Victoria Federica de Marichalar y Borbón acudió por primera vez a un evento público junto al que es su pareja, Borja Moreno Oriol. Y, pese a que pueda parecer algo sin demasiada trascendencia más allá de ser su primera aparición pública, lo cierto es que, para la pareja, fue algo muy significativo. Un gesto que pone un punto y seguido en su relación y marca una etapa, una diferencia y una decisión tomada de manera consciente y muy meditada.

Además, no se trataba simplemente de aceptar una invitación para el Mutua Madrid Open, que es donde se dejaron ver. Se trataba de una quedada con algunos de los compañeros de Victoria Federica en 'El Desafío', entre los que también se encontraba Laura Escanes, que también apareció por primera vez en público con su pareja, Joan Verdú. Y esto, en realidad, dice mucho de la relación que han forjado todos los participantes de la última edición emitida. ABC ya adelantó que, pese al carácter tímido de la sobrina del Rey, había encajado con todos los concursantes y había logrado llevarse muy bien con ellos.

Pero volvamos a Borja. ¿Por qué es tan importante para la pareja haber acudido juntos al tenis? ¿Por qué se trata de una decisión tomada y meditada? Pues la respuesta es sencilla: porque es algo que, en un inicio, él no quería hacer. Hace más de un año que se conocen, y más de siete meses desde que comenzaron a escucharse los primeros rumores de que estaban juntos. Nunca han confirmado ni desmentido nada. De hecho, es bien sabido que Victoria en muy pocas ocasiones habla de su vida privada, pero sí han hecho vida en sociedad, en intimidad.

Es decir, desde hace tiempo hacen planes con amigos; los dos conocen al círculo íntimo del otro, e incluso a algunos familiares. Y Borja quería mantenerse así. Él siempre ha dicho que prefiere no tener nada que ver con la parte más mediática de ella, algo que, en realidad, es muy complicado, pues se trata de una persona de la familia del Rey: sobrina del Rey de España, nieta del Rey Emérito y cuya vida siempre ha interesado, no solo por su naturaleza familiar, sino también porque ha decidido dedicarse a las redes sociales, lo cual hace que esté aún más expuesta.

Algo que Borja respeta, pero prefiere no compartir. Él vive muy tranquilo y siempre le ha dicho que, en ese sentido, prefiere no acompañarla si no es estrictamente necesario. Y, sin embargo, no han sido una, ni dos, ni tres las veces que Vic (como la llaman sus amigos) ha querido acudir a algún evento 'presumiendo' de novio. Porque lo cierto es que personas muy cercanas a ellos han confirmado a este medio que es la relación en la que más feliz la ven. Parece que han congeniado muy bien, tienen muchos gustos en común y sus caracteres se complementan a la perfección.

Es una gran prueba de amor, y en el fondo, también quizá un paso lógico. Se desconoce si Borja es un gran amante del tenis o si simplemente la compañía del resto del grupo y el formato del plan le parecieron oportunos. Sea como fuere, decidió saltarse sus propias normas y estar junto a su chica. De esta manera, confirmó una relación que ya era un secreto a voces y pasó un buen rato en pareja y con amigos. Allí se les pudo ver muy cómplices, comentando continuamente el partido, charlando entre ellos, haciéndose fotos solos y también con el resto del grupo y, en definitiva, disfrutando del momento.

Un momento que, como ellos mismos sabían que pasaría, ha tenido mucha trascendencia en los medios. Días después eran vistos en la Feria de Abril lo que significa que ya no esconden su amor y que el tenis dio el pistoletazo de salida a lo que es ya una relación oficial.