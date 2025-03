Quién es Gotzon Mantuliz, concursante de 'El Desafío': cómo se hizo famoso, su relación con las Pombo y su mujer

'El Desafío' llega a su fin este viernes con la última edición de la temporada. El 28 de marzo tiene lugar la final con Gotzon Mantuliz como uno de los favoritos a hacerse con el trofeo de ganador.

Durante las últimas siete semanas, los ocho concursantes elegidos se han enfrentado a algunas de las pruebas más peligrosas y complicadas que se pueden afrontar a día de hoy en televisión.

Es el caso del influencer Gotzon Mantuliz, uno de los participantes de la nueva edición del concurso creado por Pablo Motos y Jorge Salvador. El influencer de Guecho se ha dado poco a conocer fuera del País Vasco, aunque lo cierto es que es el que cuenta con más experiencia en el mundo de los desafíos: ya participó hace años en otro reality en televisión y estuvo a punto de participar en 'Supervivientes' hace un tiempo.

Pero ¿cómo se hizo famoso Gotzon Mantuliz y a qué se dedica ahora? Te contamos todo lo que debes saber sobre el concursante de 'El Desafío' y su vida más personal.

Cómo se hizo famoso Gotzon Mantuliz

Han pasado casi 15 años desde que Gotzon Mantuliz sorprendía al mundo convirtiéndose en el ganador de la quinta temporada de 'El Conquistador del Fin del Mundo', el exitoso concurso de supervivencia emitido en la cadena autonómica vasca EITB. Por entonces, el joven, natural de Guecho, tenía 19 años y, de la noche a la mañana, pasó de ser un gran desconocido que estudiaba Diseño a convertirse en todo un fenómeno de masas en el País Vasco.

Gotzon Mantuliz junto al presentador de 'El Conquistador', Julián Iantzi EITB

Antes de introducirse de lleno en el terreno audiovisual, Mantuliz había tenido distintos trabajos en una tienda de surf y como diseñador gráfico, además de como camarero de discotecas y guía en viajes de aventura. Sin embargo, fue tal fue el éxito que obtuvo tras convertirse en el favorito del público de 'El Conquis' que acabó por dedicar su actividad profesional al mundo de las redes sociales como influencer de viajes.

Ahora, el creador de contenido vasco acumula en su cuenta de Instagram más de 676.000 seguidores. Allí le podemos ver presumir habitualmente de su conexión con la naturaleza y sus múltiples escapadas a lugares paradisiacos. Un trabajo que también le ha permitido colaborar con reportajes para algunas de las publicaciones de viajes más prestigiosas de nuestro país, como National Geographic o Traveler. Entre algunas de sus últimas fotos, lo hemos visto nadando con orcas, paseando entre animales salvajes o saltando de un helicóptero.

Además, Gotzon no ha renunciado del todo a su vida en televisión, donde ha participado habitualmente desde que salió de 'El Conquistador'. En 2018 fue profesor de fitness de 'Operación Triunfo' y en 2019 su unió a la plantilla de colaboradores del programa de La Sexta 'Zapeando', donde hablaba habitualmente de sus aventuras en la naturaleza.

También estuvo a punto de participar en 'Supervivientes', aunque finalmente declinó la oferta al entender que no era realmente un programa de supervivencia, sino un reality. «No quiero hacer tele a cualquier precio. Me ofrecieron hace poco ir a Supervivientes, y el tema de la aventura y el reto me llama, pero no creo que en ese programa prime eso, ellos van más a buscar el conflicto. Además, luego tendría que ir a programas más de famoseo y no es lo que busco», contó hace casi una década.

Sus negocios al margen de la televisión y su relación con Marta Pombo

Gracias a la fama conseguida tras su paso por 'El Conquistador', Gotzon ha compaginado su trabajo en redes sociales con su otra gran pasión, el diseño. Esto le llevó a fundar hace unos años Hakao, una marca ecológica que destinaba parte de sus beneficios a causas benéficas. «El tema del diseño gráfico es algo que me empezó a interesar hace unos años y la naturaleza y los animales, desde que era un niño, así que decidí unir dos de mis pasiones. Me lo he tomado como un hobby», contó hace unos años en una entrevista para Noticias de Navarra sobre este proyecto.

A todo ello se suma su otra gran inversión, Grey Ghost, la empresa que creó junto a su amiga Marta Pombo en el año 2019. Esta compañía, fundada por los dos influencers, estaba dedicada a la fabricación de correas, collares y demás accesorios biofriendly para perros, aunque a día de hoy no presenta actividad.

Su desconocida mujer Patricia y su hija Vera

Respecto a su vida privada, Gotzon Mantuliz ha tratado de mantener siempre su lado más personal al margen de los medios de comunicación. El aventurero comparte su vida desde hace años con su mujer y novia de toda la vida, Patricia, con la que se casó en el año 2019 en un granero de Burgos, tal y como sus amigos influencers compartieron en redes sociales.

Gotzon Matuliz se casó con su mujer Patricia en el año 2019, en un granero de Burgos Instagram

La joven es todo un misterio, pues el vasco tampoco ha querido hablar de ella públicamente y tampoco publican imágenes juntos, más allá de alguna instantánea en un evento. La única ocasión en la que le hemos visto hablando de su relación fue hace unos años, en 'Morning Glory', un extinguido programa de Mtmad presentado por Marta Pombo en el que esta le preguntó por la mujer de su vida. «Comparto mi vida con Patri, mi novia, mi mujer y la persona con la que comparto todos mis días, con la que viajo, con la que hago las fotos, tú la conoces muy bien...», explicó entonces el de Guecho.

Hace unos meses, la pareja confirmaba el nacimiento de su primera hija en común, Vera, que cumplirá un año el próximo mes de febrero. Así lo compartió el propio creador de contenido en sus redes sociales con una imagen de la pequeña recién nacida: «Y yo que creía saber lo que era el amor incondicional… ¡Bienvenida al mundo Vera! Que disfrutes de esta gran aventura que es la vida, aquí estaré para darte la mano siempre que lo necesites», le dedicó entonces su padre.