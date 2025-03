El sorprendente comunicado de Julia Janeiro en su nueva red social

Desde que se hizo mayor de edad el pasado mes de abril, Julia Janeiro ha estado en boca de todos aunque la joven siempre ha preferido mantenerse al margen de todas las polémicas. María José Campanario ya adelantó la intención de su hija mayor de no pertenecer a los medios de comunicación, al contrario del sueño de Juls, que no es otro que dedicarse profesionalmente a las redes sociales. Con más de 230 mil seguidores en Instagram , la hija de Jesulín de Ubrique se ha estrenado en esto de promocionar productos, y no solo eso. Juls, quien se ha tomado su papel de influencer muy en serio, se ha abierto TikTok y lo ha estrenado a lo grande junto a su actual novio Tommy Rossi.

Juls ha publicado en TikTok un vídeo donde, en un divertido sketch , «renueva» su relación con el joven futbolista italiano . Podéis ver el vídeo aquí . Este popular sketch se ha hecho viral y son muchas las parejas que se han animado a hacerlo, por ejemplo, la influencia Marta Díaz y su novio Sergio Reguilon.

Como si se tratara de una renovación futbolística , Julia le entrega a Tommy un «contrato de renovación» por una nueva temporada con «la dramas», como se autodefine ella misma, para luego darle una camiseta con su nombre y posar para la foto oficial. Como veis su relación va viento en popa a toda vela.

Desde que se confirmo la pareja, Juls ha sido muy discreta en cuanto a su relación . Recordemos que la joven, hace no mucho, se vio envuelta en una polémica con su ex Brayan Mejía , que tras su ruptura terminó en tribunales acusándolo de amenazarla. Por ello, nos ilusiona ver que Juls está pasando pagina y disfrutando de su nuevo amor. Por su parte, joven continúa viviendo en Madrid, donde ha retomado sus estudios y continúa centrada en superar el examen para obtener el permiso de conducir.

