Si J.Lo tiene 400 millones de dólares, tú también puedes: sabemos su secreto

Jennifer Lopez ha recorrido un largo camino desde que nació en el seno de una humilde familia en el Bronx. La diva, se fue mostrando al mundo sus ganas de triunfar y una energía a prueba de bombas que hacía que no pasase desapercibida para el que la conociera. J.Lo hizo sus primeros pinitos en el baile para ir poco a poco desarrollándose en el canto, la interpretación y su olfato para los negocios. Sigue leyendo que te vamos a desgranar sus secretos uno a uno por si te apetece probar a ti la 'fórmula del éxito'.

Primer secreto: La música

Ni te imaginas la cantidad de dinero que se embolsa la cantante con los derechos, ventas y streaming de sus canciones y discos. Desde que lanzase su primer single 'If you hand my love' en 1999 y que se colocó primero en las listas de éxitos hasta hoy, Jennifer ha lanzado 8 álbumes de estudio y ha vendido más de 80 millones de copias de sus álbumes físicos. Si a esto le sumas que cada vez que alguien reproduce alguna de sus canciones en Spotify o Apple Music, la cantante ve como se incrementa su cuenta en el banco , podrás imaginar que la música es una de sus principales fuentes de ingresos.

Segundo secreto: Las giras

Y es que una cosa lleva a la otra. Tras un éxito tan arrollador en el campo de la música, lo normal es aprovechar y dar conciertos por todo el mundo. Y es que el negocio de las ventas de entradas es redondo ya que Jennifer cobra entre 800.000 y un millón de dólares por concierto. Durante la última gira de J.Lo antes de la pandemia llamada 'It's my party', la diva del Bronx batió todos los record embolsándose cerca de dos millones y medio de dólares por cada ciudad visitada. Tras el levantamiento de vetos por el Covid y con las ganas de asistir a conciertos del público en general, se calcula que esta cifra se podría duplicar durante 2022.

Tercer secreto: El cine

J.Lo es un animal del espectáculo. Llena la pantalla y desde que el año 95 arrancase con 'Mi familia' Jennifer no ha dejado de trabajar y entre doblajes y películas como protagonista, ha aparecido en más de una treintena. ¿Escuchas eso? Es el sonido del trabajo duro… y del dinero.

'American Idol' y 'World of Dance'

Cuando la cadena ABC anunció que Jennifer Lopez sería juez en American Idol, todos sabían que el programa ya había triunfado antes de grabarse y eso se traduce en unos royalties muy altos para la artista. Tan altos como las audiencias de los programas en los que participa.

Quinto secreto: Imagen de moda

El estilo de J.Lo te puede gustar o disgustar, pero la verdad es que es un icono para muchas mujeres, sobre todo para la comunidad hispanoamericana para la que J.Lo es religión.

Así no es de extrañar que las marcas se la rifen a la hora de contratarla para ser imagen de sus productos.

Marcas como los bolsos Coach , Gucci , Versace , pantalones vaqueros… Las marcas adoran a J.Lo y ella adora el dinero. Pareja perfecta.

Sexto secreto: Su show permanente en Las Vegas

Al igual que Britney Spears, J.Lo es una de las pocas artistas que en 2016 consiguió tener su propio espectáculo en la ciudad del vicio. Poco a poco J.Lo fue creciendo en ventas de entradas y para verano de ese año consiguió romper un récord al conseguir vender un millón de dólares en entradas.

Séptimo secreto: Belleza

Si por algo se caracteriza J.Lo es por tener una piel lisa y radiante. Para las marcas de maquillaje, este detalle tampoco ha pasado desapercibido y en 2018 lanzó su propia línea de cuidado de la piel. Ella gracias a los millones de usuarios que la siguen, hace promo de sus productos y hasta ha llegado a involucrar a sus hijos en sus vídeos , consiguiendo millones de ventas anualmente. Esto se llama optimizar recursos.

