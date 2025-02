Sabemos que Carla Virgo y Belén Esteban se copian y tenemos las pruebas

Fliping, en shock, alucinando pepinillos, patitiesas. Así nos ha dejado el último match que hemos descubierto, un 'twin style' en toda regla que no vimos venir. Vamos a hablar de Belén Esteban y... wait for it... Carla Vigo . Sí, como lo lees. La 'princesa del pueblo' y la prima de la princesa... Leonor. Han hecho match, han coincidido. Y no solo por su relación con lo royal. Deben tener el mismo estilista, porque han vestido prácticamente igual y además en el mismo día. ¿Pero qué tipo de fantasía o magia es esta?

Empezamos con Carla Vigo , que como buena influencer con más de 29.000 seguidores, ya empieza a ser reclamo publicitario para algunas empresas. Así, la sobrina de la reina Letizia compartió espacio con un conocido centro de belleza para hacer una publicidad, suponemos que a cambio de algún descuento o incluso remuneración. Su elección para esta aparición estelar, un vestido con estampados en tonos ocres que nos tiene atrapadísimos. Unos dibujos barrocos, o más bien tirando a rococó que dan para estudio. Pero, si ya nos atrapaban viéndolos en el Instagram de Carla Vigo , cuando los vimos a todo color en Telecinco nos dejó aún más en shock.

Porque este viernes era la despedida de Carlota Corredera , David Valldeperas y Alberto Rodríguez de 'Sálvame' , y ahí estaba Belén Esteban para encabezar los homenajes, con canción cantada por ella misma incluida y muchas, muchas lágrimas. Cuál es nuestra sorpresa al ver que la esposa de Miguel Marcos, el conductor de ambulancias más conocido de España, también había apostado por un estampado tan rococó como el de Carla Vigo . Ahora se nos plantea una pregunta: ¿Quién fue antes? ¿Quién ha copiado a quién? ¿Es posible que dos personas distintas piensen a la vez ponerse un estampado así? Pues ya veis que sí.

