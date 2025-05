Exclusiva: Jessica Goicoechea y Arón Piper de 'Élite' buscan casa juntos en el centro de Madrid

No hace ni tres meses que confirmaron lo suyo y ahora van a por todas: Jessica Goicoechea y Arón Piper están buscando nidito de amor. Los cazamos en el centro de Madrid, acompañados por una agente inmobiliaria.

La agente inmobiliaria les mostró uno de los pisos que más se adapta a sus preferencias. Lagencia-Crush

Abrigaditos e informales

Arón iba vestido con un look bastante informal —chándal Lacoste y zapatillas Nike—, y Jessica, que ahora lleva una superfavorecedora melena corta, con una trench acharolada, camisa de estampado animal, pantalón ancho y botas con suela track. Muy alejado del rollito sexi de su línea de ropa, Goi, que se define como «sin complejos, sin tabúes, sin reglas». Pero claro, hace rasca y una no puede ir por la calle con tops como los que diseña (por cierto, ¿te has dado cuenta de que su colección Spicy Doll tiene un rollo muy parecido al polémico vestido que llevó Kendall Jenner a una boda?

Les acompañaba también uno de los perritos shiba que Jessica adoptó hace tres años. Lagencia-Crush

Jessica no solo está comprometida con lo sostenible (uno de los valores de su marca Goi, que apuesta por la producción local y la baja huella en el medio ambiente), sino que también adora a los perretes. Uno de los shibas que adoptó en 2018 la acompañaba a conocer su futura casita (sí, también de los perros, claro, que tienen que supervisar cuál va a ser su rincón favorito).

No paran de currar

Arón, por su parte, tiene dos pelis pendientes de estreno (una junto a Luis Tosar y su compi de Élite Georgina Amorós ) y continúa en paralelo con su carrera musical, que le da tantos disgustos como alegrías (ya sabes, está el bando de quienes piensan que no hace nada en el escenario frente al que enloquece con solo verlo aparecer).

Mientras esperaban la llegada de la agente, Arón aprovechó para echar un piti. Lagencia-Crush

Y, para quienes no conozcan muy bien a Jessica Goicoechea, te damos datos: casi dos millones de seguidores en Instagram, una carrera como influencer y modelo que se disparó en sus redes sociales y un pasado sentimental que incluye a River Viiperi, modelo y ex a su vez de Paris Hilton con el que la cosa acabó muy muy muy mal.

Están a tope de proyectos y viajan a menudo, pero es importante tener un hogar en el que poder parar después de tanto ajetreo. Lagencia-Crush

¿Quién podría imaginar que Arón y como Jessica terminarían formalizando lo suyo hasta este punto? Que nos encanta, cuidado, pero esa imagen hot-canallita que dan los dos es tan opuesta a la de una pareja estándar… En fin, sea como sea, nos alegramos un montón por ellos, por sus proyectos profesionales y, sobre todo, por su proyecto de vida en común.

