Cuarentolescentes: las famosas por las que no pasa el tiempo

Rondan la cuarentena o la pasan de largo, pero da igual: tú las ves en fotos actuales y no te puedes creer que ya hayan alcanzado esa edad. Lo de que «los cuarenta son los nuevos treinta» se ha quedado anticuado: los cuarenta son la nueva adolescencia. Looks rejuvenecedores, una forma física envidiable y una piel perfecta. Estas son nuestras cuarentolescentes.

Alessandra Ambrosio

La supermodelo brasileña ha cumplido 40 castañas el pasado abril y ahí la vemos, con camisa de cuadros, vaqueros rotos, deportivas y hasta lo que podría pasar por la carpeta del insti.

Ese día en que llegas tarde al insti porque te quedaste hasta las tantas estudiando para el examen de Literatura. Lagencia-Crush

Eva Longoria

De blanco impoluto, pero con un look relajado que incluye deportivas y camiseta, Eva (46) podría ser la compañera popular de clase que siempre te da una leccioncita de estilo para salir los domingos por el centro comercial.

¿Hay que arreglarse para el finde? Eva te echa una mano. Lagencia-Crush

Jennifer Garner

Cuarentolescente por los pelos, porque Jennifer cumple 50 años en 2022. ¡Quién lo diría! En esta foto tiene toda la pinta de ser la alumna que saca dieces en los exámenes de Educación Física y te mira como con suficiencia. Volvamos a mirar: ¿de verdad alguien se cree que ese cuerpo tenga medio siglo?

Cuando te hacen el test de resistencia y llegas la primera de toda tu clase. Lagencia-Crush

Kristen Bell

Kristen (41), con esa gorra, el pantalón de chándal y el bolsito, podría perfectamente ser la amiga macarrita pero buena persona que suspende hasta el recreo, pero que está en la puerta de tu casa para animarte si tu recién inaugurado exnovio te ha roto el corazón.

Kristen siempre estará ahí para apoyarte. Eso sí, no le pidas que te explique las ecuaciones de segundo grado. Lagencia-Crush

Natalie Portman

La niña de León el profesional ya tiene 40 años y hay que mirar varias veces la foto para creer que no está tomada de cuando rodó aquella peli a los 13. Camiseta, mallas y una piel envidiable, Natalie da el pego de amiga empollona a la que siempre le piden el carné en la discoteca para comprobar que puede pasar (¿se lo seguirán pidiendo?).

No, no es la hija de tu vecina. Es una señora de 40 años paseando a su perro. Lagencia-Crush

Elsa Pataky

¿Señora de 45 años o adolescente en el viaje de fin de curso? Hagan sus apuestas. Porque la cuarentolescente entre las cuarentolescentes es Elsa Pataky, also known as señora de Thor. Nuestra Elsa no sabemos cómo lo hará, pero se conserva como si aún estuviera decidiendo si Bachillerato de Letras o de Ciencias. ¡Envidiaza!

La típica fotito que te haces con tu best friend forever para recordar el viaje de 1º de Bachillerato. Redes

