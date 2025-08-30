Gordon Ramsay revela que fue operado de un carcinoma basocelular

El reconocido chef británico, Gordon Ramsay (58 años), sorprendió a sus seguidores tras revelar que fue operado de un carcinoma basocelular en el rostro. «Estoy muy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida respuesta para eliminar este carcinoma basocelular», escribió en sus redes sociales. «¡Gracias! Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana», añadió.

A pesar del delicado momento que tuvo que afrontar, Ramsay no dejó de lado su peculiar carácter y se animó a hacer una pequeña broma. « ¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso... 😜», agregó en la publicación, la cual estuvo acompañada de dos fotografías donde se podía ver la cicatriz debajo de su oreja.

La publicación, rapidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, sus familiares y amigos cercanos. Entre los mensajes del público, destacó el apoyo por su llamado a la prevención, incluso uno de sus fans se refirió al llamado «movimiento anti-protector solar»: «Es muy importante compartir cosas como esta, ponte un sombrero, protector solar y busca la sombra, feliz recuperación, felicitaciones a la gente increíble que trabaja en el cuidado de la salud».

El carcinoma de células basales (CCB) es un cáncer de piel no melanoma que comienza en la capa superior de la piel; suele aparecer en áreas expuestas al sol como cara, cabeza, cuello y orejas y, a menudo, se puede tratar fácilmente. La luz ultravioleta (del sol y de camas solares) es la causa principal, y el riesgo aumenta con la edad, la piel clara y antecedentes de cáncer de piel. Según Cancer Research UK, el 85% de los melanomas se deben a la sobreexposición a la radiación UV y las tasas han aumentado casi un tercio en la última década. «Nos alegra saber que estás bien, Gordon, y gracias por concienciar sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol», escribió dicha organización benéfica en la publicación del chef.

Cabe resaltar que este no es el primer bache de salud que afronta el televisivo. En junio de 2024, Ramsay fue operado tras una caída en bicicleta en Estados Unidos sin casco, episodio que él mismo relató mostrando un gran hematoma y reconociendo que tuvo «suerte de estar allí».

Con esta nueva batalla superada, Gordon Ramsay vuelve a poner de manifiesto la fortaleza que lo ha acompañado a lo largo de su vida y carrera. Aunque esta vez no se trató de un reto culinario ni de un servicio en su cocina, el chef demostró que la receta más importante es la que nos recuerda la fragilidad de la salud y el valor de cuidarse.

