Gloria Camila desvela la petición que ha hecho José Fernando a la familia de Michu: «Que dejen de...»

Continúa la guerra abierta en la familia de Michu y los Ortega Cano, contada minuto a minuto en los platós de televisión. Si la pasada semana los primeros acudían a '¡De Viernes!' para añadir fuego a la trifulca, ahora ha sido Gloria Camila quien ha ampliado el conflicto con su intervención en 'TardeAR', donde ha expresado abiertamente la petición que ha hecho su hermano José Fernando.

Parecía que todo estaba encauzado después de que Tamara, hermana de Michu, asegurara que estaba dispuesta a entonar el 'mea culpa' con Gloria Camila y pedir perdón públicamente por el enfrentamiento, pero de aquello no queda nada. Al contrario. La mujer se sentó junto a Gema Aldón, Tamara e Inma, madre de Michu, en el plató de '¡De Viernes!' y allí aseguró que la hija de Ortega Cano nunca había «estado a la altura» de las circunstancias. Ahora ha llegado la respuesta de Gloria Camila ante las cámaras de 'TardeAR' para que la escuchara toda España. Y no se ha callado nada.

La hija de Ortega Cano escuchó la intervención de Inma en Telecinco y contestó: «Es increíble. No me valen los perdones. Su mensaje me parece un poco hipócrita porque decir todo esto, que sinceramente es lo que piensas, y luego justificar lo que has dicho… Tampoco veo la coherencia de su mensaje. Dice que no es como yo lo recibí (su mensaje), pero no voy a entrar». Pero entró.

«Como es por dinero...»

«Como es por dinero, o porque ellos ven un filón aquí… Que digan lo que quieran. Esa es la pena, que realmente están recriminando actitudes mías que ni realmente ellas están dando el ejemplo de lo que hay que hacer», objetó. Y siguió: «Lo que en su momento no podían hacer porque María no quería que lo hiciesen, pues ahora que no está María lo están haciendo». Gloria Camila se siente herida y cree que no se está respetando la voluntad de Michu, con quien en los últimos meses había forjado una buena relación. O, al menos, correcta y cordial.

¿Y qué piensa su hermano de todo esto? «De José no voy a hablar... no suelo hablar mucho de José». Pero habló. «Él vela por su hija, es impotencia. Él tiene una limitación ahora mismo de poder ejercer más como padre y poder tomar decisiones, que por desgracia ahora no puede. Todo está en manos de los abogados y es un proceso largo. Hay que tener paciencia y esperar», explicó en 'TardeAR'.

Fue entonces cuando Fran Blanco le disparó la pregunta: «¿Tu hermano ha pedido a la familia de Michu que dejen de hablar?». A lo que Gloria Camila respondió sin dudar: «Sí, lo ha pedido». Una nueva derivada en toda esta historia.

Un enfrentamiento enquistado

La hija de Ortega Cano continuó con graves acusaciones que vienen a inflamar el conflicto, asegurando que ni Tamara ni Inma se hacen tanto cargo de la hija de Michu, según afirman. «Yo hablo todos los días con la niña, y no es con Tamara con la que hablo», alertó.

La familia de Michu ha acusado a Gloria Camila de «no estar a la altura» ni de tener contacto con la niña. «Ha ido al entierro de Michu por apariencia», han dicho. Por lo cual, Gloria Camila ha avisado de sus intenciones: «Es que sinceramente esto lo voy a dejar simplemente en manos del abogado. No se merece ni siquiera que les conteste».

Y ha resumido: «Es que me parece tan fuerte decir que yo voy a manipular a mi sobrina, yo creo que es lo más hiriente que me han dicho hasta ahora. Cuando es al revés: las que están utilizando a una niña y están yendo a platós y están contando mentiras y están atacándonos todo el rato, en vez de velar por la seguridad y la protección de esa niña, son ellas».