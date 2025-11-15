Gloria Camila confirma que ha roto con su novio Álvaro: «No estaba preparada para seguir teniendo esa relación»

Confirmado: Gloria Camila Ortega y Álvaro García ya no están juntos. Llevaban juntos desde principios de 2025 y no se sabe si se les rompió el amor de tanto usarlo o de si simplemente se dieron cuenta muy pronto de que no estaban ... hechos el uno para el otro. La hija de Ortega Cano lo ha confirmado en 'El tiempo justo' y ha argumentado que no se sentía «preparada» para seguir.

Gloria Camila ha asegurado que la separación ha sido de mutuo acuerdo y en buenos términos. Y, por supuesto, se le ha preguntado por ese clásico que es el de las infidelidades. Ella dice que de eso no ha habido nada. Simplemente ha ocurrido que la chica se dio cuenta de que no estaba enamorada cuando llegó de 'Supervivientes'. Un poco como le ocurrió a Álvaro Muñoz Escassi con Sheila Casas cuando regresó del reality. Qué tendrá ese programa, que parece poner a prueba cualquier relación.

Hace unos días, el programa 'No somos nadie' apuntó que existía una fuerte crisis entre la pareja compuesta por Gloria Camila y Álvaro. La colaboradora Anna Gurgui avanzaba que el muchacho había dejado de seguir en redes sociales tanto a Gloria como a Rocío Flores. El gesto que en estos tiempos suele ser la pista de que hay algo que no funciona entre dos personas. «Me di cuenta de que hacía tiempo que su novio no le daba 'me gustas'. Me metí en su perfil y podemos decir que la dejó de seguir», contó la tertuliana. Y todavía se atrevió a ir más lejos: «También ha dejado de seguir a su tía». Como reza el dicho, «aquí han fumado».

Él es maravilloso, pero...

'El tiempo justo' tiene a Gloria Camila en nómina y por eso era el momento propicio para preguntar sobre el estado de las cosas. Y ella lo ha soltado todo: «No, no estamos juntos. Esto ha pasado cuando yo vine de 'Supervivientes All Stars'. Mi vida había dado un giro enorme. Ni emocional ni mentalmente estaba preparada para seguir teniendo esa relación».

La hija de Ortega Cano se ha referido en excelentes término hacia Álvaro. Aquello de 'no eres tú, soy yo'. «Él es maravilloso. Me ha dado lo mejor de él y creo que nos hemos aportado mucho mutuamente. Le deseo lo mejor, va a triunfar. Nos guardamos mucho cariño y respeto. Él decidió dejarme de seguir, me lo contó. Dijo que le dolía un poco. Hay veces que para superar las rupturas hay que alejarse un poco», ha añadido la hija del torero con cierta tristeza.

Ha sido uno de sus grandes apoyos

No se sabe con exactitud cuándo comenzaron a salir, pero se cree que todo comenzó a principios de 2025, cuando el compositor se mudó a Madrid para intentar triunfar en el mundo de la música. Ella acababa de terminar su relación de cinco años con David García.

Durante estos meses tan difíciles, Álvaro ha sido uno de los grandes apoyos de Gloria Camila, como ella misma ha indicado en muchos momentos. Por ejemplo, tras la muerte de Michu estuvo ahí al pie del cañón. «Es una persona muy fácil, muy cariñosa. Es mi persona vitamina porque me quita piedritas del camino«, dijo el chico a Emma García no hace tanto. pero fin de la historia.