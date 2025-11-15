Suscribete a
Gloria Camila confirma que ha roto con su novio Álvaro: «No estaba preparada para seguir teniendo esa relación»

La hija de Ortega Cano ha confesado en 'El tiempo justo' todos los rumores que apuntaban a la separación

Llevaba saliendo con él desde comienzos de 2025, aunque después del verano la distancia se hizo mayor

Álvaro y Gloria Camila, en una imagen de octubre.
Álvaro y Gloria Camila, en una imagen de octubre. GTRES

A.B. Buendía

Confirmado: Gloria Camila Ortega y Álvaro García ya no están juntos. Llevaban juntos desde principios de 2025 y no se sabe si se les rompió el amor de tanto usarlo o de si simplemente se dieron cuenta muy pronto de que no estaban ... hechos el uno para el otro. La hija de Ortega Cano lo ha confirmado en 'El tiempo justo' y ha argumentado que no se sentía «preparada» para seguir.

