Gisela anuncia por sorpresa la ruptura con el padre de su hijo apenas un año y medio después de ser madre

Apenas un año después de convertirse en madre, la cantante Gisela, de 46 años, ha confirmado la ruptura con el padre de su hijo, José Ángel, según ha podido constatar el programa 'Y ahora Sonsoles', un anuncio que llega por sorpresa, aunque la propia artista ofreció pistas en la final de 'Tu cara me suena' con unas declaraciones que ahora son vistas como el preludio de la crisis.

El año pasado, la que fuera concursante de aquella primera edición de 'Operación Triunfo' vio cumplidos sus deseos de ser madre tras largo tiempo esperándolo. Parecía atravesar su mejor momento personal y profesional, pero todo se ha truncado repentinamente.

Fue el 30 de marzo del pasado año cuando Gisela saludaba efusivamente el nacimiento de Indiana después de sufrir algunas complicaciones durante su embarazo. La pareja anunciaba la feliz y esperada noticia a través de sus redes sociales y durante este tiempo ha permanecido en un plano discreto disfrutando del crecimiento del bebé. Pero la relación no ha progresado como ellos esperaban.

'Tu cara me suena'

El programa 'Y ahora Sonsoles' ha dado «una noticia que no esperábamos» a pesar de la premonitoria intervención de Gisela en la final de 'Tu cara me suena'. El viernes pasado se celebró la final del programa de imitaciones de Antena 3, donde la cantante entró en la lista de finalistas. Antes de su actuación, emitió unas palabras en las que ofreció pistas de la crisis.

«Comenta hasta donde quieras con el público, pero, ¿por qué has elegido esta canción hoy?», preguntaba Manel Fuentes, el conductor del programa. Gisela resopló antes de explicar la elección de 'Nothing compares 2 U', compuesta por Prince: «Primero, porque es una canción más de mi generación, que mezcla con una cantante, Pink, que abarca mucho más».

Después se extendió un poco más mientras se metía de lleno en la parte emocional. «Y luego, porque tiene una carga sentimental y, cómo decirte, un punto de conexión conmigo en este momento de mi vida. Y creo que ahí voy a poder ponerle, si no me traiciona la emocionalidad y no se me rompe la voz, todo el alma que pueda». El final de su intervención fue premonitorio: «La música siempre nos salva».

Una separación de mutuo acuerdo

La periodista Lorena Vázquez habló con Gisela e indicó en 'Y ahora Sonsoles' que la ruptura era un hecho. «He hablado con ella hace unos minutos y me ha confirmado la noticia. No es agradable y nos pide encarecidamente que comprendamos el momento que está pasando y pide respeto para ella y José», destacaba la colaboradora.

Además, el programa se extendía en detalles sobre la ruptura: «Es una separación de mutuo acuerdo, también por el bien del hijo que tiene en común. Por lo que conozco a Gisela, ella está afectada y quiere intentar quitarle hierro al asunto y no piensa hacer declaraciones sobre el tema ni acudir a un programa de televisión. Tampoco quiere hacer un drama ni una noticia», aclarando al tiempo que «la separación no es algo que acabe de ocurrir». La ya expareja de Gisela ha borrado todas las imágenes que tenía junto a la cantante en sus redes sociales.