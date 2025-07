La gira más española de Jennifer Lopez: cenorrios, confesiones y guiños a nuestra cultura

Por muy López que sea su apellido, J Lo no deja de ser una estrella de Hollywood con sus excentricidades, manías y caprichos y por supuesto con su carácter esquivo. Por eso está resultando curioso lo mucho que se está dejando ver en la gira española que está recorriendo el país estos días, y lo cariñosa que aparentemente está siendo con nuestra gente y nuestra cultura.

La primera cita de su 'Up all night Tour' ha sido Pontevedra, y ya ha dejado un montón de titulares. La artista voló en su jet privado el pasado domingo desde Los Ángeles hasta el aeropuerto Peinador de Vigo, y lo primero que hizo fue comprarse un biquini, en concreto un traje de baño de dos piezas con acabado metalizado modelo 'Pent' de la firma barcelonesa Commelle by Totón Comella, que le costó 175 euros y que lució ante su equipo de fotógrafos en la piscina del Eurostars Gran Hotel A Toxa, el complejo de cinco estrellas ubicado en la pequeña isla de la Toja donde se alojó.

Al día siguiente estuvo comiendo en la Ultramar, la taberna pontevedresa del chef doble Estrella Michelín Pepe Vieira, donde pidió un menú de empanadillas de ternera, gyozas de pollo y cerdo, costilla porcina, patatas fritas y merluza frita. Dicen que estuvo majísima, y tras unas horas de relajación en el hotel después de comer, al caer la tarde acudió al Parque de Tafisa de la ciudad para dar el primero de sus siete conciertos en España ante una audiencia de unas 13.000 personas, una cifra por debajo de lo esperado según la prensa local, que también ha reflejado disparidad de opiniones entre los asistentes.

En cualquier caso, ella intentó hablar todo el castellano que pudo, que no fue mucho, cantando en nuestro idioma sendas versiones de 'Gracias a la vida' de Mercedes Sosa y 'Si una vez' de Selena (artista a la que interpretó en la película homónima de 1997), además de otros temas propios como 'Qué hiciste'. «Me gusta cantar en español, pega con mi energía, tengo que hacerlo más», dijo la artista originaria de El Bronx, que hizo otros guiños ibéricos al vestir un mantón y marcarse un taconeo con palmas, guitarra y cajón como introducción de 'Ain't it funny'.

Pero lo que más sorprendió a los asistentes probablemente fue que hiciera referencia al divorcio de su ex, Ben Aflleck, antes de cantar 'Wreckage of You', una canción que describe lo sucedido con versos como «solo ahora me doy cuenta de que estoy mejor, mejor» o «gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón», entre otros dardos. «El pasado verano fue duro para mí y para mis hijos», confesó a su público gallego a través del micrófono, ya en inglés, antes de interpretar el tema visiblemente emocionada.

Entre tanto bailar, cantar y confesar, a Jennifer Lopez le entró hambre al terminar el concierto, porque nada más salir del recinto, ya de madrugada, se fue a cenar al asador O Xesteira, adonde acudió acompañada de otras seis personas incluyendo sus miembros de seguridad, «dos tiarrones enormes a los que les encantó nuestra carne», tal como ha declarado el dueño y chef del local, Luis Rodríguez, que les sirvió «surtido de entrantes, con tablas de queso, cecina o croquetas de rabo de toro, y segundos platos tanto de carne como de pescado... querían probar todo, pero les dijimos que era muchísima cantidad y no les pusimos todo lo que pidieron».

Este jueves, tras disfrutar de un día libre, se la pudo ver al llegar al aeropuerto de Cádiz luciendo un dos piezas a rayas en blanco y naranja, antes de actuar por la noche en el estadio Nuevo Mirandilla. Este viernes será el turno de Fuengirola, donde se alojará en un exclusivo hotel de Chiclana y comerá en el restaurante Entrecielos. Y a partir del domingo, el 'Up all night Tour', y suponemos que también los festines y las compras para solaz de los negocios locales, seguirán en Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio), Bilbao (16 de julio) y Tenerife (18 de julio).