George Clooney revela el secreto de su matrimonio feliz con Amal: «Nunca hemos tenido una pelea»

George Clooney (64 años) se abrió en canal y habló sobre su matrimonio con Amal (47 años). Lo suyo fue amor a primera vista. Se conocieron en julio de 2013 por un amigo en común y desde entonces han sido inseparables. «Amal ... y yo —todo el mundo se enfada cuando lo digo— nunca hemos tenido una pelea. Nunca hemos discutido. Y en parte es porque estoy en un momento de mi vida en el que, si se quiere armar un escándalo, me da igual», declaró el actor estadounidense en entrevista con 'CBS News'.

Durante la conversación, Clooney reflexionó sobre cómo el paso de los años ha transformado su manera de vivir el amor. «Cuando eres joven, quieres tener razón en todo, ¿sabes? 'No pintes la pared de ese color'», dijo entre risas, dejando entrever la serenidad que hay en su relación.

«Llega un punto en la vida en el que piensas: '¿Por qué eso sería motivo de discusión o pelea?' Tenemos una relación realmente increíble, porque nos apoyamos tanto que muchas cosas simplemente dejan de importar», agregó.

El intérprete de 'Ocean's Eleven', también recordó el instante en el que decidió dar el paso más importante de su vida: casarse en menos de un año de conocer a Amal. «Supe muy pronto que quería pasar el resto de mi vida con ella. Cuando se lo pedí, nunca habíamos hablado de ello. No fue un 'tal vez deberíamos casarnos'. Simplemente se lo dije... Tengo a alguien a quien quiero más que a nada en el mundo, y eso es realmente bonito», confesó.

Unas declaraciones que resumen el espíritu de una relación basada en el respeto, la complicidad y la admiración mutua. George Clooney, que en el pasado fue uno de los solteros más codiciados del mundo, ha encontrado en Amal no solo a su compañera, sino a su gran amor. Y, como él mismo reconoce, discutir nunca ha sido una opción cuando lo que predomina es la paz.