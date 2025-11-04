Suscribete a
George Clooney revela el secreto de su matrimonio feliz con Amal: «Nunca hemos tenido una pelea»

El actor estadounidense revela en una entrevista con 'CBS News' cómo el amor y la madurez lo han llevado a vivir su relación más estable

La seguridad de sus hijos: el motivo por el que George Clooney se ha mudado a vivir a Francia

George Clooney revela el secreto de su matrimonio feliz con Amal: «Nunca hemos tenido una pelea»
George Clooney (64 años) se abrió en canal y habló sobre su matrimonio con Amal (47 años). Lo suyo fue amor a primera vista. Se conocieron en julio de 2013 por un amigo en común y desde entonces han sido inseparables. «Amal ... y yo —todo el mundo se enfada cuando lo digo— nunca hemos tenido una pelea. Nunca hemos discutido. Y en parte es porque estoy en un momento de mi vida en el que, si se quiere armar un escándalo, me da igual», declaró el actor estadounidense en entrevista con 'CBS News'.

