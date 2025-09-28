Garbiñe Muguruza anuncia que va a tener su primer hijo con el empresario Arthur Borges: «Familia»

«Familia». Así, y junto a tres fotografías de lo más elocuentes, ha anunciado la extenista Garbiñe Muguruza, de 31 años, que está embarazada de su primer hijo, una noticia que llega casi un año después de casarse con el empresario Arthur Borges en Marbella tras conocerse en 2021 y sentir un verdadero flechazo.

Ha sido Instagram el medio elegido por la hispano-venezolana para confirmar la noticia. Aunque tampoco se ha dado demasiado bombo. Lo más explícito han sido las tres fotografías que ha incluido en su mensaje. En todas aparece su mano sosteniendo una instantánea: la primera es ella en bañador verde con palmeras al fondo sin disimular su ya incipiente barriguita. En la segunda se la ve junto a su marido, Arthur Borges, sonriendo feliz. Y hay una más, con ella dichosa sentada al lado de una piscina.

Este ha sido el colofón a una historia de amor que comenzó hace cuatro años y que continuó el verano pasado con la boda entre Garbiñe Muguruza y Arthur Borges en Marbella. El flechazo se produjo en Nueva York y el enlace tuvo lugar en la finca La Concepción, situada a las afueras de la ciudad andaluza.

Su historia de amor

Marbella tiene un significado muy especial para la pareja porque allí fue donde en la primavera de 2023, Arthur Borges le pidió matrimonio a Garbiñe Muguruza en el lujoso hotel Marbella Club. La pareja optó por una boda íntima.

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges se conocieron de manera fortuita en Central Park, cuando la tenista participaba en el US Open. Luego llegaron paseos por Central Park, los besos, el compromiso, la boda y así hasta llegar al momento del anuncio del embarazo que acaba de realizar la deportista.

«Apareció en el momento menos pensado. Salgo y en una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: 'Buena suerte en el US Open'. Me quedé pensando: 'Qué chico tan guapo'. Y a partir de ahí, pues conectamos y todos los días íbamos a dar paseos por Central Park. Muy romántico. Fue realmente un flechazo«, contó la tenista a la revista 'Hola' al hablar de cómo conoció a su marido.

La vida de Garbiñe Muguruza ha experimentado cambios importantes en este último año y medio, pues en la primavera de 2024, poco antes de casarse, anunciaba su retiro del tenis tras una brillante carrera que la llevó a ser una de las mejores del mundo. «Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos y anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir un nuevo capítulo de mi vida», contó a sus seguidores.

Quién es Arthur Borges

Nacida en Caracas el 8 de octubre de 1993, Garbiñe Muguruza es hija del español José Antonio Muguruza, nacido en Azcoitia (Guipúzcoa) y de la venezolana Scarlet Blanco. La pareja se conoció en 1978, cuando el padre de la tenista emigró a Venezuela, donde nacieron sus tres hijos.

Al igual que su mujer, Aunque Borges mantiene un perfil bajo, si bien Garbiñe Muguruza ha facilitado en este tiempo pequeños detalles para ayudar a conocerlo un poco. Se sabe que es mitad español y mitad finlandés, y que se dedica al mundo del lujo y la moda. Trabajó en Nueva York para la firma Tom Ford.

El actual marido de Garbiñe Muguruza estuvo casado con la patinadora finlandesa Kiira Korpi, de quien se separó en 2021 tras 11 años juntos y sin aparentes conflictos. «Nuestro maravilloso viaje juntos como pareja ha llegado a su fin. El aprecio mutuo es profundo y no nos deseamos nada más que bien», reconocía ella en su cuenta de Instagram pidiendo privacidad en unos momentos difíciles para ellos.

Garbiñe Muguruza comentó en su día: «Me impresiona la dificultad que es tener hijos y competir, yo no sé si sería capaz, también porque el cuerpo cambia mucho. Quiero pensar que el día que decida tener familia será un nuevo capítulo en mi vida, pero sí, me encantaría«. Ahora ya está lista para ese nuevo capítulo.